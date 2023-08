Moradias de luxo e um campo de golfe foram a âncora do projeto Monte Rei Resort Golf & Country Club, em Vila Nova de Cacela, quando nasceu em 2008. Desde então já foram investidos 250 milhões de euros no projeto. Já lá vão 15 anos, o complexo tem tido várias fases de expansão e vem aí mais uma nestes 440 hectares de terra.

O projeto imobiliário, com componente turística, é assente na venda por inteiro e não fracionada. "Às 30 moradias, geminadas e independentes, juntaram-se recentemente novos apartamentos. Estão 17 apartamentos em exploração. No total são 40 de tipologia T2 e T3 e estão já 24 vendidos", conta o diretor-geral, Salvador Lucena. "Apostámos em grandes áreas, ou seja um T2 tem 180 metros quadrados com terraço. Os preços de venda estão nos 850 mil euros. Se for um T3 o valor sobe para 1,4 milhões de euros." Na opinião do executivo, "os preços estão bem e ainda há espaço para subir".