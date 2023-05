Moeda de cinco euros entra em circulação a partir de 1 de junho

O Banco de Portugal anunciou esta quinta-feira que a partir de 1 de junho vai entrar em circulação uma moeda de coleção com o valor de cinco euros. Esta moeda terá poder liberatório, ou seja, poderá ser utilizada em pagamentos, mas apenas em Portugal.

A distribuição ao público desta moeda será feita através das instituições de crédito, das tesourarias do Banco de Portugal e das lojas da Imprensa Nacional - Casa da Moeda. Serão emitidas 30.000 destas moedas.

Esta moeda é designada por Miragaia longicollum e está integrada na série Dinossauros de Portugal.

No anverso (a face principal da moeda) a moeda tem a imagem do fóssil do dinossauro em espiral, no centro o valor facial e o escudo nacional, e na orla esquerda as legendas "Portugal" e "2023".

No reverso, no centro está o dinossauro em posição frontal com a cabeça e cauda viradas para o seu lado direito, na zona inferior uma representação do solo e do arvoredo, na orla esquerda a indicação da autora e a legenda C"asa da Moeda", e na orla direita o nome científico do dinossauro, Miragaia longicollum.