Modo elétrico a dominar o crescimento da mobilidade inteligente

Uma maior consciencialização ambiental, ajudada pela evolução deste tipo de automóveis e das infraestruturas necessárias para os carregamentos, leva ao crescimento da venda de veículos elétricos. No Passeio Marítimo de Carcavelos é possível experimentar o melhor destes carros, mas também conhecer soluções para carregamentos, uma área em que a EDP Comercial tem apostado fortemente.

A empresa conta atualmente com 340 pontos de carregamento público, com o apoio de vários, e até ao final do ano serão mais 380. Porém, Gonçalo Castelo Branco, Diretor de Mobilidade Inteligente da EDP Comercial, destaca como o carregamento público representa apenas 20% das necessidades de utilização: "80% irá ser no domínio privado, de casa e para o trabalho. A EDP está a desenvolver um conjunto de soluções de carregamento para esses locais", referiu.

© Ricardo Gonçalves

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O responsável referiu como a empresa está a alargar a gama residencial e em Carcavelos é possível conhecer a nova wallbox, que será lançada no mercado até ao final de novembro. Entre as funcionalidades que disponibiliza, Gonçalo Castelo Branco salienta a gestão da potência. "Ligando um carro elétrico a essa instalação [elétrica], existe esse acrescento de necessidade de potência. O que esta wallbox vai permitir é fazer uma gestão da potência. À medida que a casa vai utilizando, o carro utiliza a energia remanescente, a que fica disponível para o carregamento. Tudo isto é configurável", explicou.

Ou seja, evita aquela experiência de o quadro elétrico se desligar quando se tem demasiados aparelhos ligados para a potência que se contratou. "A wallbox permite carregar uma potência de 3,7 a 22 kw, portanto abrange a gama total que se pode considerar no segmento residencial. E é um equipamento que passa a ter comunicação", acrescentou. A informação é transmitida através de Wi-Fi ou Bluetooth para a aplicação que permite que haja uma gestão dos carregamentos.

Gonçalo Castelo Branco afirma ainda outro aspeto importante do trabalho que está a ser realizado pela EDP Comercial: "Os tarifários de mobilidade elétrica EDP, tanto os de casa, como os de carragemento público, são 100% verdes. São 100% de origem renovável e isso é muito importante quando queremos assegurar esta transição. Não ter só o veículo elétrico, mas garantir que a energia com que o carregamos é ela própria 100% verde."

Consciência ambiental

A consciencialização ambiental saiu reforçada com a pandemia e a mobilidade inteligente tem ganho ainda mais força. Estamos a falar de uma mobilidade que "além de elétrica, será partilhada, conectada e autónoma", com a componente da digitalização a ser importante. A venda de veículos elétricos está a aumentar: "Em setembro, a percentagem de veículos elétricos no total de vendas nacional ultrapassou os 14%, um número absolutamente recorde."

No Passeio Marítimo de Algés estão modelos deste tipo de veículos da BMW e da Volkswagen. O i3 da BMW é um dos exemplos que há algum tempo já se vê na estrada. Para Diogo Santos e Diana Branco, quando chegar o momento de comprarem um carro, é provável que a escolha recaia num elétrico.

"Cada vez é menos desvantajoso ter um carro elétrico. Antes, podia não ter autonomia ou não ter os postos de carregamento. Hoje em dia quase em todas as bombas de gasolina já têm um", salientou a estudante de Marketing. Diogo reforça a ideia como as gerações mais novas já pensam mais nesta opção do que num veículo com motor a combustão.

Apesar de quererem deslocar-se de uma forma mais sustentável admitem que a pandemia mudou os seus hábitos. Os transportes públicos (comboio, metro e autocarro) foram trocados pelo carro. No entanto, garantem que é apenas até a situação que vivemos normalizar. "Evitar trânsito, poupar tempo, dinheiro", são fatores que fazem Diana querer regressar aos transportes públicos, seja como estudante, seja se tiver de ir trabalhar para Lisboa.</p>

"Acho que o futuro é a eletricidade. As mudanças climáticas alteram a forma como nós vivemos e convivemos, especialmente numa altura em que não podemos conviver. É uma ação de curto prazo mas que pode ter impacto a longo prazo, tanto na qualidade de vida como no ambiente, como no podermos estar com as outras pessoas. É algo em que se deve investir", afirmou.

O jovem casal - ambos têm 22 anos - também olha para as bicicletas, trotinetas ou as scooters elétricas como boas opções. Contudo, andar de bicicleta em Lisboa não é o mais atraente devido ao "sobe e desce". Um motor elétrico pode ajudar a minimizar essa questão. Diana considera que as cidades devem investir na criação de melhores condições que democratizem este tipo de transporte.

Pedro Dias, BMW Genius © Ricardo Gonçalves

Aposta da BMW</h1>

O casal acabou a testar o i3, um veículo 100% elétrico da BMW, marca que está a apostar cada vez mais neste segmento. "Neste momento estamos a tentar eletrificar o máximo possível a nossa frota. A BMW acredita que é um passo bastante importante para o futuro, tanto a nível da mobilidade no seu pleno, como para o meio ambiente", explicou Pedro Dias, BMW Genius.>

© Ricardo Gonçalves

Além do i3 - que tem uma autonomia de 300 quilómetros -, a marca tem vários híbridos plug-in, que vão desde o Série 2 ao BMW X5. "Num futuro próximo vamos lançar o BMW iX3 e o BMW i4, que são a nossa grande aposta a nível de mobilidade 100% elétrica. São carros que se destinam a uma mobilidade dentro da cidade, mas não exclui a sua possibilidade em estrada", disse o responsável. E acrescentou: "Os híbridos plug-in dão-nos outro conforto, neste momento, para estrada. E podemos retribuir a melhor parte do motor elétrico - podemos fazer um condução 100% elétrica - e guardar a parte da combustão para mais tarde."

Pedro Dias referiu que os modelos híbridos plug-in são muito procurados pelas empresas mas também por particulares. "A nível do elétrico, a procura é menor, mas existe e está a crescer", realçou.

Mas será que os fãs da BMW, habituados a carros de gama alta, com motores potentes, se deixam seduzir pelas versões elétricas ou híbridas? "Neste momento, estes carros conseguem contribuir para um maior prazer de condução e a uma maior sensação de thrilling que temos a conduzir um carro." E explica porquê: "Estes modelos têm uma particularidade. Quando temos um motor elétrico, temos o binário disponível no momento, ou seja, isto faz com que tenhamos a sensação de uma grande potência no motor. Há muitos carros que são apenas a combustão que não têm a performance de um híbrido porque eu tenho o melhor dos dois mundos. Tenho a potência toda disponível no momento e tenho um motor a combustão que me apoia para progredir na potência e performance do carro."

As experiências da Mobi Summit no Passeio Marítimo de Carcavelos estão disponíveis ao público neste domingo, entre as 11 e as 19 horas. No recinto está também presente a Câmara Municipal de Cascais, com atividades para os mais novos.