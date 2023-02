Do que falamos quando falamos de bioeconomia na indústria da moda? De um conceito bonito ou de algo muito real e tangível nas nossas vidas? Segundo explicou Muchaneta van Napel, diretora da Shape Innovate e professora convidada da University of Arts de Londres, que esteve esta semana na Exponor, no âmbito da Modtíssimo, salão da indústria têxtil e de moda portuguesa, falamos de uma realidade a exigir cuidados urgentes, já que, apesar de todos os alertas, a indústria da moda continua a ser um dos setores mais poluentes da economia mundial.

Van Napel falou no lançamento do programa beat by be@t, liderado pelo Centro Tecnológico das Indústrias Têxtil e do Vestuário de Portugal (Citeve), no qual estão envolvidas 54 entidades apostadas em desenvolver a sustentabilidade da indústria da moda, da produção ao consumo. Apoiada pelo Plano de Recuperação e Resiliência, a indústria têxtil vai investir 138 milhões de euros na bioeconomia, procurando a mudança de paradigma para o setor, e a criação de produtos de alto valor acrescentado a partir de recursos biológicos, em alternativa a matérias de origem fóssil.