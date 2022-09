Minuto imobiliário. Transparência é a alma do negócio

Já lá vai o tempo em que o segredo era a alma do negócio. Nos dias que correm, transparência é o fator que as pessoas mais devem valorizar na hora de qualquer transação - na compra de uma casa, inclusive. Investir num imóvel pressupõe cautela, isto é, se quiser garantir que não é alvo de uma burla ou que a habitação em causa se encontra em situação regularizada e que corresponde às suas expectativas.

Se pensa recorrer à internet para procurar um novo lar, tenha em conta o tipo de anúncio e coloque algumas questões: Foi publicado num site no qual confia? O utilizador mostra-se disponível para prestar esclarecimentos adicionais ou a agendar uma visita? O preço está equilibrado com a oferta?

Desconfiar é a palavra-chave, especialmente se a casa em questão incluir equipamentos, mobília ou vista privilegiada a um preço muito baixo. Comparar com ofertas semelhantes e estar informado sobre o preço médio das casas no distrito poderá ajudar a evitar que caia num esquema.

Caso considere o anúncio, não dê um passo em frente sem antes visitar a casa e falar com o anunciante pessoalmente. Não só estará a assegurar que o imóvel existe efetivamente, como também poderá ver com os seus próprios olhos as condições em que se encontra. As imagens publicadas podem não corresponder à realidade e estarem a ocultar detalhes que poderão vir a causar-lhe dores de cabeça no futuro, como humidade e fissuras. Levar consigo um perito poderá fazer diferença naquela que será a sua decisão.

Caso note alguma resistência por parte do vendedor em agilizar uma visita ao imóvel, pondere. O mesmo se aplica ao caso de estar a ser pressionado para tomar rapidamente uma decisão e pagar um sinal para garantir a reserva, porque "existem outros interessados". Afinal, estamos a falar de passar o seu dinheiro para as mãos de outra pessoa - e lembre-se de ler bem todas as cláusulas do contrato de promessa de compra e venda antes de assinar e de fazer a transferência.

Documentos que não podem faltar

Garantir que tem do seu lado toda a documentação do imóvel que pretende comprar é meio caminho andado para evitar surpresas desagradáveis. Eis os documentos que não podem faltar antes de realizar a escritura de uma casa.

Ficha Técnica de Habitação

Edifícios que tenham sido construídos ou sofrido alterações depois de 30 de março de 2004 devem ter a Ficha Técnica de Habitação (FHT). Trata-se de um documento que descreve as características técnicas e funcionais de um prédio urbano habitacional, reportadas após a conclusão de obras de construção ou reconstrução à propriedade. Com o objetivo de promover a transparência do mercado, a elaboração e disponibilização da FHT é obrigatória.

Certidão de Teor

Também conhecida como Caderneta de Registo Predial, a Certidão de Teor é nada mais do que o documento de identificação do imóvel, sendo indispensável na hora de uma transação. A certidão descreve detalhadamente todo o histórico da habitação em relação à sua constituição e localização; certifica a titularidade dos proprietários; e indica ainda a existência dos encargos associados ao imóvel, como hipotecas, penhoras e registos pendentes.

Caderneta Predial do Imóvel

A Caderneta Predial do Imóvel é um documento essencial para conhecer a situação fiscal da propriedade, os dados da sua avaliação e se o Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) está regularizado. Pode ser pedida nos balcões ou no portal das Finanças.

Certificado Energético

Este certificado avalia a eficiência energética de um imóvel numa escala de A+ (muito eficiente) a F (pouco eficiente), emitido por peritos qualificados reconhecidos pela Agência para a Energia. Contém informação sobre as características construtivas do imóvel e os consumos energéticos relativos a diferentes usos, como aquecimento e arrefecimento da casa e produção de águas quentes sanitárias.

