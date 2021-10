Minuto Imobiliário. Conheça as vantagens e desvantagens de comprar casa em planta

Com o mercado imobiliário a ferver, um dos negócios que tem despertado a curiosidade é a compra de casas em planta, principalmente nas grandes cidades. E o que é uma casa em planta? Nada mais nada menos do que uma casa com projeto aprovado ou já em construção.

Atualmente, é possível comprar uma moradia, um apartamento e até um escritório através deste tipo de negócio. Assim, vamos perceber algumas vantagens e desvantagens de comprar uma casa em construção e analisar se compensa fazer um crédito habitação para este tipo de aquisição.

Leia também: Portugueses esperam quase até aos 40 anos para comprar casa

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Vantagens de comprar casa em planta

Compra uma casa em planta tem algumas vantagens. Em primeiro lugar este tipo de casa é um imóvel que ainda não se encontra construído, mas já tem os projetos para a construção aprovados e já existe uma licença de construção atribuída.

Depois, a nível de preço, também há vantagens. Uma casa em planta por norma é vendida a um valor mais baixo, uma vez que o construtor recebe o valor por tranches. Por norma, pagará por uma casa em construção um preço menor do que por uma casa pronta a estrear na mesma localização.

Outra das vantagens é que está a investir num imóvel a estrear, sem qualquer tipo de marcas de uso ou desgaste. Pode ainda ser possível escolher a maioria dos acabamentos dentro dos orçamentos já definidos. Algumas construtoras também permitem pequenas alterações na própria planta para ir ao encontro das necessidades do comprador. Mas atenção que todos estes pormenores devem ser acordados e definidos por escrito para se precaver.

Desvantagens

Por outro lado, comprar uma casa em planta também tem desvantagens associadas. Nomeadamente do que diz respeito ao risco.

O primeiro passa por o tempo de execução do projeto poder ultrapassar aquele que estava inicialmente previsto. Se a empresa de construção não cumprir o prazo previsto no contrato, pode implicar alterações no processo de crédito habitação que esteja a fazer para comprar este tipo de casa.

Outra desvantagem é estar a pagar por algo que ainda não está concluído. Ou seja, pode corre o risco de o resultado final não corresponder às suas expectativas.

Há ainda o risco de algo correr mal com a construtora, como por exemplo, entrar em insolvência durante o processo de construção. Nestes casos, pode ser difícil recuperar o capital que investiu até ao momento.

Leia ainda: Quase metade dos portugueses diziam querer mudar de casa depois do confinamento

Com funciona o crédito habitação para compra de casa em planta?

O crédito habitação para compra de casa em planta é um crédito á habitação para construção e, por essa razão, tem características diferentes do crédito tradicional. Depois de aprovado, o financiamento é disponibilizado por tranches à medida que a obra for avançando. Durante o processo, haverá um perito que vai fazendo vistorias à obra, para que o banco possa ir libertando as parcelas do financiamento.

Neste tipo de crédito, vai poder beneficiar de um período de carência de capital cujo prazo máximo varia entre os 24 e os 36 meses, ou seja, durante este período, vai só pagar os juros, o que permite algum alívio financeiro no momento inicial do processo.

Pode não ser fácil conseguir a aprovação deste tipo de crédito. A dificuldade reside no facto de o risco associado a este tipo de negócio ser maior, uma vez que o terreno e o projeto estão no nome da construtora numa fase inicial, só passando para o nome do cliente na fase final.

Deve informar-se junto de vários bancos sobre as condições para este tipo de crédito habitação antes de se comprometer com a compra do imóvel. Lembre-se ainda que à semelhança do que acontece no crédito habitação tradicional, nos empréstimos para construção também não existe nenhuma entidade que financie a 100%. Assim, analise as vantagens e as desvantagens deste tipo de negócio e perceba se faz sentido tendo em conta o seu contexto familiar e financeiro.

Veja aqui todos os episódios Minuto Imobiliário