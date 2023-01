Ministra do Trabalho destaca "maior redução num ano da taxa de pobreza"

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho

ministra do trabalho

A taxa de pobreza em 2022 caiu dois pontos para 16,4% face ao ano anterior, segundo os dados divulgados esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatítica (INE). Em conferência de imprensa, a Ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, assinalou que esta é "a maior redução num ano da taxa de pobreza". "É importnte porque reflete-se em todos os grupos da população: nas crianças, nos adultos em idade ativa, nos idosos, nos reformados, nos trabalhadores e desempregados", sublinhou.

Para a governante "estes números são históricos do ponto de vista da capacidade coletiva para a redução da pobreza e refletem a retoma da trajetória positiva de melhoria dos rendimentos, das condiçoes de vida e de combate à pobreza, depois do ano difícil de combate à pandemia".

Segundo o INE, a taxa de risco de pobreza correspondia, em 2021, à proporção de habitantes com rendimentos monetários líquidos (por adulto equivalente) inferiores a 6 608 euros (551 euros por mês).

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Em jeito de balanço, Ana Mendes Godinho afirmou que "todos os agregados refletem uma redução da pobreza desde 2015 excecionado ano da pandemina".

"Nas famílias com três ou mais crianças é importante a redução da taxa, que baixou para metade face a 2015", acescentou.

Quanto à taxa de risco de pobreza ou exclusão, a ministra sublinhou também "o resultado histórico": "baixou de 22,4 para 19,4%, sendo a maior redução de sempre". E concretizou: "Temos menos 300 mil pessoas em risco de pobreza ou exclusão face a 2021 e menos 735 mil pessoas face a 2015".

Considerando que "não fatalismos nem diabos", Ana Mendes Godinho acredita que se o país "mantiver este ritmo de recuperação é possível cumpri as metas da estratégia de combate à pobreza para 2030".

A governante salientou que o governo tem "medidas fortes seja no acordo de competitividde de valorização dos salários seja na agenda do trabalho digno", que conta que seja aprovada este mês pelo Parlamento, e recordou a atualização do complemento solidário para idosos, que vai subir 50 euros este ano, a prestação social para a inclusão, o rendimento social de inserção, que vai aumentar 10,3% para 209,11 euros, e o abono de família, cuja prestação média irá crescer 77%.

A ministra não descartou, contudo, a necessidade de implementar novos apoios perante um cenário de crise inflacionista: "Continuamos com a nossa missão e foco em estar a acompanhar a situação, colocando medidas extraordinárias, continuamos este caminho de leitura do terreno, avaliando as medidas necessárias".