Miguel Pinto Luz na frente da nova SEDES Lisboa

Esta quarta-feira, dia 10 de maio, vai ser debatido o tema "Habitação em Portugal no Sec. XXI" na cerimónia de tomada de posse da nova SEDES Lisboa, presidida por Miguel Pinto Luz, vice-presidente do PSD.

O debate vai ter como oradores António Ramalho, Ex-CEO do Novo Banco, Fernando Santo, Ex-Bastonário da Ordem dos Arquitetos, Vitor Reis, Ex-Presidente do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana e Vera Gouveia Barros, membro do Observatório SEDES Sustentabilidade e Equilíbrio Intergeracional.

A temática pretende abordar a crise na habitação "agravada pela subida continua das casas, das rendas e das taxas de juro" e questiona as medidas apresentadas pelo Governo para dar resposta ao problema.

Durante o evento será também prestada uma homenagem a Alexandre Patrício Gouveia, gestor e ex-dirigente do PSD.