Miguel Maya destaca contributo de Christopher de Beck para o desenvolvimento do BCP

O presidente executivo do Millennium bcp lamentou esta quinta-feira a morte do ex-vice-presidente Christopher de Beck, destacando o seu contributo "da maior relevância" para o desenvolvimento do banco, nomeadamente por ter sido "pioneiro na intensa integração de tecnologia".

Christopher de Beck, ex-vice-presidente do BCP, morreu hoje de madrugada, aos 77 anos, disse à Lusa Filipe Pinhal, antigo administrador do banco.

"É com pesar que vos transmito que faleceu hoje o dr. Christopher de Beck, ex-administrador executivo e vice-presidente do Conselho de Administração, pessoa que teve um contributo da maior relevância para a construção e desenvolvimento do Banco Comercial Português", afirma Miguel Maya, numa declaração publicada hoje no portal interno do banco.

"De entre os muitos contributos relevantes nas múltiplas áreas do banco que coordenou, destacaria especialmente, pelo facto do seu trabalho se fazer sentir ainda hoje de uma forma indelével na cultura do BCP, ter sido pioneiro na intensa integração de tecnologia nos modelos e processos de negócio, com vista a alargar a oferta e a simplificar as interações dos clientes com o banco", prossegue o CEO do Millenium BCP.

Aliás, "muitos dos que com ele tiveram a oportunidade de trabalhar diretamente, como foi o meu caso, recordam certamente a presciência na leitura da evolução das tendências, a importância que atribuía à inovação, a capacidade de provocar, ouvir e potenciar as equipas e a determinação que incutia na implementação dos planos de ação", relata.

A par das qualidades profissionais, "destacaria, no plano pessoal, a densidade humana, a sua vasta cultura, a profundidade das suas reflexões e a atenção que sempre dispensava aos que se relacionavam com ele", sublinha Miguel Maya.

Neste momento "muito difícil para a família e amigos, deixo, em nome do Conselho de Administração do Banco Comercial Português, um sentido voto de pesar e uma nota de agradecimento pelo legado que nos deixou", conclui o gestor.

O velório decorre hoje a partir das 17:30 na Basílica da Estrela, em Lisboa, e o funeral é na sexta-feira, de acordo com a Servilusa.