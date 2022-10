Miguel Albuquerque sobre OE 2023:: "Vamos votar consoante a orientação nacional do partido"

Durante o Encontro Fora da Caixa no Teatro Municipal Baltazar Dias, no Funchal, Miguel Albuquerque foi entrevistado pela diretora do DN sobre a forma como a Madeira está a encarar o contexto económico internacional. A aposta na economia digital e as críticas ao crescimento "nulo" do país nos últimos 20 anos marcaram a conversa.

Como é que a situação da China, da Rússia e do Reino Unido tem afetado a economia da ilha da Madeira?

A economia da Madeira é aberta e a única forma de se desenvolver, ao longo da sua história, foi abrir a sua economia. Sempre que a Madeira se fechou entrou em regressão. Mas acho que há neste momento, e na sequência da intervenção do Dr. Paulo Macedo, dois grandes erros que estamos a pagar. O primeiro foi um erro geopolítico da Alemanha. O Nordstream era, e continua a ser, uma ideia suicidária, quer para a Alemanha, quer para a autonomia europeia. Nunca nenhum país pode ficar dependente de um estado autoritário ou totalitário. O adiamento do Mercado Único de Energia na Europa foi um erro estratégico e continua a sê-lo. O segundo é um erro mais conjuntural, que foi do Banco Central Europeu (BCE). Ainda me lembro quando a Christine Lagarde esteve em Lisboa e disse que a inflação era conjuntural, que dependia da interrupção dos circuitos de distribuição e fornecimento. Posto isto, penso que o BCE atrasou-se um ano nas medidas de controlo da inflação e toda a situação, neste momento, exige que façamos rapidamente face à situação inflacionária.

O governo da República atrasou-se também quando disse que a inflação era conjuntural?

O governo da República está também dependente do BCE e as medidas que foram tomadas são para remediar. Seja como for, acho que não é dramático e que temos possibilidade de controlar a inflação. Neste momento, e relativamente aos mercados exteriores, a Madeira tem até dezembro, do ponto de vista do turismo, bons indicadores. Penso que a Madeira continua atrativa e alguns dos setores não sofreram grandes alterações até agora. O setor imobiliário, da construção e mesmo do turismo, em que temos cerca de um milhão e oitenta mil lugares disponíveis. Portanto, há uma apetência para continuarmos com bons fluxos turísticos. Teremos de aguardar até janeiro ou fevereiro, mas estou convencido de que podemos mitigar a situação relativamente recessiva da Europa.

Falava-lhe do Reino Unido porque é um mercado emissor muito importante para a Madeira. Há um esforço por parte do governo regional para diversificar este destino turístico?

Sim, já fizemos diversificação. Começámos agora a trabalhar com algum sucesso com o mercado dos Estados Unidos, vamos começar a trabalhar no Canadá, sobretudo em Toronto, um mercado com grandes potencialidades para a Madeira. Trata-se de uma sociedade rica, com grande poder aquisitivo, e que tem oito meses de inverno, além de que temos já uma comunidade estabelecida. Acho que temos de continuar a fazer o trabalho que a Associação de Promoção tem feito, [e que tem sido] um bom trabalho. Temos feito um marketing digital que se tem mantido desde a época da pandemia. Isso tem trazido turistas diferentes, mais jovens, mais casais jovens, e a ideia é continuarmos a diversificar estes mercados.

Calculo que tenha olhado com atenção para o Orçamento do Estado para 2023. Contempla o que é necessário para as necessidades da ilha? O Miguel Albuquerque anunciou [na segunda-feira] um milhão de euros de ajudas para as famílias mais carenciadas. Isso quer dizer que é preciso fazer mais?

Isso tem a ver com a taxa de esforço dos juros, mas atualmente as ajudas do Estado à região não chegam aos 16%. Se não fosse a União Europeia (UE), a Madeira não tinha qualquer hipótese de assegurar o seu desenvolvimento.

A Madeira não foi novamente acarinhada no Orçamento para 2023?

Não tem a ver com isso. Temos uma lei que foi aprovada há alguns anos, a Lei das Finanças Regionais, e que é uma vergonha. Todos os anos, as transferências para as Regiões Autónomas, no que diz respeito às assunções das responsabilidades do Estado em termos constitucionais, vão diminuindo. Como sabe, temos aqui situações sobre custos na Saúde e na Educação que deviam ser apoiadas pelo Estado. Neste momento a Madeira está a assegurar despesas de soberania. Por exemplo, os sistemas especiais de Apoio na Saúde e na Doença às Forças Armadas, à GNR e à PSP, acabaram. O Estado deixou de apoiar os seus profissionais nesta área e nós é que estamos a pagar. Obviamente, não vamos deixar de o fazer, mas isto é tudo um absurdo e há que reequilibrar as coisas. O que ficou combinado com o governo nacional, com os Açores e com a Madeira, foi que apresentaríamos um estudo para fazermos uma revisão equitativa e justa dos apoios do Estado às Regiões Autónomas. Temos uma situação de perfeita iniquidade e injustiça relativamente aos cidadãos residentes na Madeira e nos Açores, e isso tem de ser resolvido.

E quando é que poderá ser apresentado esse estudo?

Será o mais rapidamente possível. O professor [Eduardo] Paz Ferreira está a elaborar o projeto e depois vamos fazer as reuniões de concertação com o governo e com os partidos nacionais no sentido de chegarmos a um acordo. Espero que o estudo esteja fechado já este ano.

Tendo em conta o que disse sobre o Orçamento e a sensibilidade, ou falta dela, da República para com a Madeira, vai dar alguma indicação aos deputados eleitos por este círculo eleitoral para votarem contra ou para se absterem?

Vamos votar consoante a orientação nacional do partido. Não é o nosso Orçamento e todos os últimos Orçamentos são a jogar para o lado. Portugal esteve 20 anos sem crescimento económico, portanto temos de reformar as políticas. Isto é como um jogo de futebol, vemos sempre que estão a jogar a meio-campo, a bola vai para fora e nunca mais marcam à baliza. Portanto, andamos há 20 e tal anos sem marcar golos.

Portugal já teve crescimentos de 4,7% entre 1985 e 1995, fez a convergência real com os países da Europa, mas neste momento andamos desde 2000 com crescimentos de 0,5%, ou seja, nulos. O país vai empobrecendo, os salários são cada vez menores, voltámos a ser ultrapassados no rendimento per capita e na riqueza por países que estavam mais atrasados ou que entraram depois de nós na UE. Neste momento, o que é necessário é concentrar políticas para criar riqueza no país. Portugal é ultraperiférico na Europa, não é só a Madeira que é periférica, e somos uma potência média atlântica, portanto, temos de apostar numa linha de rumo para criar riqueza.

Mas acredita nos mais de 6% de crescimento anunciados pelo governo para este ano?

Até podem ser 7%, se tivemos uma quebra do PIB de 11% - dizem que foi 9%, eu acho que foi 11% - devido à pandemia. Mesmo que sejam 6% continuamos sem conseguir recuperar. Há aqui um jogo de números que exige alguma clarificação. Se olharmos para a situação do país, acho que neste momento temos todas as condições. Temos uma geração qualificada que tem de apostar numa área de crescimento exponencial. Essa área é a da transição digital. Isto é essencial para conseguirmos entrar num mundo em que o distanciamento físico e falta de escala podem ser rapidamente ultrapassados através desta nova economia. Quem tiver o domínio da economia digital e estiver na vanguarda desta área, certamente será [d]os mais ricos e mais avançados. Aliás, se olharmos para as dez grandes empresas do ranking mundial, quase todas são plataformas digitais.

A esse propósito e na dificuldade de reter talento em Portugal, como é que analisou o acordo de competitividade realizado entre o governo e os parceiros?

Temos um problema a priori. Veja-se, por exemplo, que criámos quatro grandes unicórnios em Portugal, mas o problema de uma empresa que começa a prestar serviços digitais é que pode passar em 15 dias de mil clientes para 12 mil, e num mês passa para 1,5 milhões. E quando precisa de crescer, precisa também de fundos de financiamento e estes fundos não se constituem por operações tradicionais de financiamento. Os três grandes unicórnios - ainda temos um em Coimbra -, foram criados em Portugal, mas tiveram de sair porque não tinham fundos de investimento tradicional como a Holanda tem para financiar esses grandes crescimentos.

Pode a banca estar mais atenta a essa nova economia?

A banca tem de se especializar nessa área, e alguns dos bancos já o fazem através dos fundos de risco. Por exemplo, aquilo que tem dentro do seu telemóvel, no fundo, é o mesmo que já tinha em sua casa há 30 anos. Ou seja, a tecnologia é deflacionar e há áreas da nossa economia que desapareceram do PIB e do mercado. Ao contrário do que dizem certas criaturas que não pensam, a tecnologia também é a melhor amiga do ambiente.

Têm nome, essas criaturas que não pensam?

São os tipos que estão sempre esganiçados a fazer manifestações e a dizer palermices, mas vivemos numa democracia, temos de ter tolerância pelos pobres de espírito. Ouvimos, dizemos que sim, e toca a andar. Há 30 anos, se lhe dissessem que três quartos das coisas que tinha em casa não iam servir para nada, certamente me diria que isso era mentira e nem era imaginável. O que acontece é que o mundo que está para vir é totalmente diferente. Quem estiver preparado para este mundo, vai liderá-lo. A Madeira está a preparar-se porque temos de estar preparados, caso contrário, ficamos para trás.