Microsoft aumenta lucros 9% para 16,7 mil milhões de euros no 1.º trimestre

A empresa tecnológica Microsoft aumentou os lucros nos primeiros três meses do ano em 9% para 18,3 mil milhões de dólares (16,7 mil milhões de euros), anunciou esta terça-feira a companhia.

As receitas totais da empresa atingiram 52,9 mil milhões de dólares (48,2 mil milhões de euros) até março, 7% acima dos resultados alcançados no homólogo de 2022, acima das expectativas dos analistas.

O trimestre representou um impulso da Microsoft para capitalizar os investimentos na área da Inteligência Artificial (IA) e fechar uma parceria com a 'start up' OpenAI, que levou ao lançamento de um novo 'chatbot' no motor de busca Bing.

As receitas da área de negócio dos computadores pessoais, que giram em torno do sistema operativo Windows, caíram 9% para 13,3 mil milhões de dólares (12,1 mil milhões de euros), mas foram compensadas por uma subida de 16% no segmento do negócio na 'cloud', que registou 22,1 mil milhões de dólares (20,1 mil milhões de euros) no trimestre.