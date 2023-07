Mercado automóvel cresce à boleia das empresas e encomendas de 2022

As vendas de automóveis em Portugal mantiveram em junho a trajetória de crescimento que se verifica, mensalmente, desde julho do ano passado. Depois de um primeiro semestre de 2022 com alguma variação negativa, a evolução positiva dos números tem sido uma constante. Assistimos, como refere Hélder Pedro, secretário-geral da Associação Automóvel de Portugal (ACAP), a um caminho de recuperação pós-pandemia que, ainda assim, não atinge os valores de 2019. Aliás, encerrado o primeiro semestre do ano, a quebra face a 2019 mantém-se perto dos 16%, apesar do crescimento total do mercado - somando vendas de ligeiros e pesados - na ordem dos 40,7%, face à primeira metade do ano passado.

Para o representante da ACAP, as principais razões para o crescimento consolidado dos primeiros seis meses do ano prendem-se com o aumento generalizado da atividade económica nacional, o que dinamiza a procura das empresas por novas viaturas, mas também, mais especificamente, com o turismo que gera maior procura por veículos de aluguer, o que dinamiza as compras feitas por empresas de rent-a-car. "Estas empresas procuram alargar a sua oferta para dar resposta às necessidades do mercado, o que ajuda a acelerar as vendas", explica Hélder Pedro.

Já no segmento de particulares, o secretário-geral da ACAP observa alguma retração no semestre que agora encerra, e acredita que esta insegurança dos compradores possa ser ainda mais elevada na segunda metade do ano. Fatores como o aumento das taxas de juro para o crédito automóvel, a inflação que ainda se mantém elevada, e a prioridade dada pelos consumidores à despesa com a prestação da casa contribuem, na perspetiva de Hélder Pedro, para o arrefecimento que já se verifica. "Acredito que o segundo semestre seja positivo nas vendas, mas que o crescimento será menor", aponta.

Ainda sobre as razões que justificam o crescimento no segmento de particulares no arranque deste ano, o responsável da ACAP acredita que, em parte, estará relacionado com a entrega de viaturas encomendadas em 2022, mas que, devido à falta de componentes que se verificou no ano transato, só agora chegaram às mãos dos seus proprietários.

No que respeita às marcas de luxo, e apesar de se tratar de um segmento muito estável e pouco sensível à flutuação da inflação ou das taxas de juro, os dados da ACAP revelam um ligeiro crescimento no número de unidades vendidas em Portugal. Lotus, McLaren e Rolls-Royce enviaram para terras lusas um automóvel de cada uma das marcas que, em 2022, não tinham somado qualquer venda. Já a Lamborghini e a Aston Martin cresceram 50% e 47,1%, respetivamente, tendo sido comercializados em 2023, 12 e 25 unidades de cada uma das marcas. Entre as insígnias de luxo, apenas a Bentley sofreu uma quebra na ordem dos 15,6%, passando das 32 unidades vendidas no primeiro semestre do ano passado para as 27, entre janeiro e junho deste ano.

Pesados: duas realidades

Não obstante o bom desempenho no segmento de pesados de mercadorias no total do primeiro semestre, a quebra na procura por pesados de passageiros penalizou o total de vendas deste mercado. Em junho, foram comercializadas menos 12,6% de viaturas, face ao período homólogo de 2022, com o crescimento nas vendas de pesados de mercadorias (+71,4%) a não compensar a redução da procura por viaturas de passageiros, que apresentaram uma quebra de 87,1%. Para Hélder Pedro, o crescimento no segmento do transporte de mercadorias poderá estar relacionado com o aumento das exportações, que fazem crescer a procura por veículos deste tipo.

Já no acumulado do primeiro semestre, o mercado de pesados registou um crescimento global de 16,9%, mais uma vez dinamizado pelos veículos de mercadorias, cujas vendas aumentaram 50,3%. No segmento de passageiros, a quebra foi menos evidente, mas representando, ainda assim, uma redução de 57,8% face ao primeiro semestre de 2022.

Entre as boas notícias para o setor automóvel está igualmente o aumento crescente da produção nacional que, em maio, voltou a acelerar 37% face ao mesmo período de 2022. Os dados são também da ACAP que acredita que estes números são reveladores da importância que esta indústria tem já para o país, nomeadamente no impacto que tem nas exportações, uma vez que praticamente 90% desta produção segue para outros países da Europa. No mês passado foram produzidas quase 35 mil viaturas, que ajudam a somar os 153 mil produzidos ao longo dos primeiros cinco meses do ano. Por tipologia, em maio foram produzidos 27 055 ligeiros de passageiros, mais 32,2%, 6840 ligeiros de mercadorias, mais 19,3%, e 565 veículos pesados, mais 33,9%.