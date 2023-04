Medina promete segundo maior corte da carga fiscal de que há registo. Maior só no tempo de Sócrates

Lisboa, 17/04/2023 - O ministro das Finanças, Fernando Medina, apresentou hoje o Programa de Estabilidade no salão nobre do Ministério das Finanças. Fernando Medina (Ministro das Finanças). (Gerardo Santos / Global Imagens)

A carga fiscal prevista para este ano pelo ministro das Finanças, Fernando Medina, vai registar a segunda maior redução de que há registo nas séries oficiais, indicam dados do próprio governo, no Programa de Estabilidade até 2027 (PE 2023-2027), enviado na segunda-feira a Bruxelas e ao Parlamento português.

A maior diminuição aconteceu em 2009, no tempo do governo de José Sócrates, mas num contexto bastante diferente do atual: há 14 anos, a economia estava em recessão (caiu mais de 3% em termos reais nesse ano), apesar da inflação ter sido negativa. O desemprego estava acima de 9% da população ativa e a caminho de máximos históricos, depois atingidos no tempo da troika e do governo PSD-CDS.

Nesse ambiente depressivo, 2009 foi marcado por uma erosão significativa da atividade económica, da faturação das empresas, do consumo das famílias, por a desemprego em flecha, logo as receitas fiscais e contributivas sofreram um pesado revés, mais até do que o produto interno bruto (PIB) na altura, o que chega para explicar o recuo de quase 1,6 pontos percentuais do PIB na referida carga.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Agora não é assim. A inflação está muito alta e as taxas de juro a subir para tentar arrefecer este ambiente inflamado. Mas houve uma ameaça de recessão, cenário que o ministro das Finanças descarta quase totalmente.

"Os riscos de recessão em 2023 estão afastados", tendo em conta os indicadores disponíveis e a economia teve um arranque de ano melhor do que se esperava, devendo crescer 0,6% em termos reais no primeiro trimestre face aos últimos três meses de 2022, disse Fernando Medina anteontem, no Parlamento.

O ministro parece convencido de que este ano o crescimento vai surpreender pela positiva, tendo destacado o impulso de "um maior crescimento das exportações" e de "um menor crescimento das importações. Enalteceu a força do turismo, para não variar.

E assim, afastou a sombra de uma recessão e disse que a retoma já está a acontecer este ano. "A economia teve um comportamento bastante melhor no último trimestre de 2022 do que se esperava", altura em que o crescimento trimestral (em cadeia) foi de 0,3%, segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Leia a continuação deste artigo no Dinheiro Vivo