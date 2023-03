Medina já arrancou com o processo de demissão de CEO e chairman da TAP

O ministro das Finanças, Fernando Medina, já deu ordem de saída da CEO da TAP, Christine Ourmières-Widener, e do chairman, Manuel Beja, segundo um comunicado enviado esta quarta-feira por fonte oficial do Ministério das Finanças ao Dinheiro Vivo.

"O ministro das Finanças já determinou à Direção-Geral do Tesouro e Finanças (DGTF) que prepare e promova o procedimento de demissão do presidente do conselho de administração", Manuel Beja, "e da presidente da comissão executiva", Christine Ourmières-Widener, "por justa causa, cumprindo o previsto na lei ", de acordo com a mesma nota.

Para cumprir todos os preceitos legais, Christine Ourmières-Widener e Manuel Beja terão ainda de ser notificados e ouvidos numa audiência em que a Direção-Geral do Tesouro e Finanças irá apresentar a fundamentação do processo de despedimentos, esclarece ainda o Ministério.

A tutela revelou ainda que foram dadas instruções "à DGTF para informar as sociedades do grupo TAP, através dos órgãos sociais próprios, do início do procedimento de demissão dos administradores".

Para além disso, também foram "dadas indicações para que sejam tomadas as devidas diligências para o processo de transição garantir as condições necessárias à regular e contínua gestão e atividade das sociedades do grupo TAP".

Fonte oficial do Ministério revela ainda que "o relatório da IGF, homologado pelo ministro das Finanças, também já foi remetido à TAP, instruindo a empresa a proceder à recuperação dos montantes pagos indevidamente no âmbito do processo de saída de Alexandra Reis da administração da empresa", no valor de 450 110 euros.

O comunicado não indica, contudo, datas ou um prazo para o processo estar concluído. Mas fonte ligada à companhia adiantou ao Dinheiro Vivo que o novo CEO da TAP, Luís Rodrigues, irá iniciar funções no início de abril. Ainda neste mês, serão conhecidos os resultados da transportadora. Resta saber se Christine fica até lá para dar a conhecer os lucros da companhia em 2022.

Presidente da SATA é o novo CEO da TAP

As páginas em branco dos próximos episódios da TAP serão agora escritas por outro protagonista. Com a gestora francesa e o chairman de saída, o ministro das Infraestruturas, João Galamba, anunciou que é o atual presidente da SATA, Luís Rodrigues, quem irá dirigir a companhia a partir de agora. Medina salvaguardou, em resposta aos jornalistas, que o novo CEO "manterá as mesmas condições [salariais]" que Christine Ourmières-Widener sem "nenhum bónus adicional pelas suas funções".



Luís Rodrigues irá assumir os cargos de presidente do conselho de administração e da comissão Executiva da TAP. Já as restantes peças da comissão executiva da comissão executiva da transportadora não sofrerão alterações, garantiu o governo. "Enfrentando de frente os problemas como fazemos e de forma completa, tenho a plena confiança de que a TAP prosseguirá com sucesso o caminho da sua sustentabilidade futura que passará pela privatização de uma parte do seu capital", referiu João Galamba.



De saída, ao fim de pouco mais de ano e meio, a gestora francesa, contratada para liderar o plano de reestruturação da TAP, afirmou, em contraditório no parecer, "perplexidade ao constatar que, lamentavelmente, foi a única pessoa diretamente envolvida que não foi ouvida pessoalmente perante a IGF" e ameaçou ir mais longe. "Fica devidamente registado este comportamento discriminatório por parte da IGF, relativamente ao qual não deixará de ser retirar, em devido tempo, todas as consequências legais", assegura.

