Medina diz que só baixará impostos quando tiver segurança para o fazer

O ministro das Finanças afirmou esta quarta-feira que o Governo só irá baixar impostos quando tiver segurança para o fazer e que os pensionistas terão ganhos efetivos, considerando ser necessário ser prudente para evitar cenários como os da última crise.

Fernando Medina falava na abertura do debate do Programa de Estabilidade 2023-2027, no parlamento, no qual estão também presentes, do lado do Governo, a ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, e a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva.

"Baixaremos impostos quando tivermos segurança de o poder fazer", disse, sublinhando que o executivo está comprometido com a devolução de rendimentos sempre que a realidade se mostra mais favorável do que o cenário prudente equacionado".

O ministro justificou que a decisão é assim de prosseguir uma redução de impostos nos próximos anos superior a dois mil milhões de euros até 2027.

Para o governante, o compromisso para a redução dos impostos "chega assim quando o Governo pode assegurar que não se trata de dar um passo em frente agora, para dar depois dois atrás".

"Todos gostaríamos de andar mais depressa neste capítulo, mas também estou certo de que ninguém quer regressar aos tempos em que a cada sobressalto na conjuntura externa o país ficava em risco", salientou.

Fernando Medina recordou ainda que o Programa prevê um aumento intercalar das pensões e "uma garantia de previsibilidade para o próximo ano", já que a partir de julho todos os pensionistas verão a sua pensão subir 3,57%.

"Além disso, também todos os pensionistas têm hoje a certeza de que a sua pensão será atualizada em 2024, como dita a lei. Este compromisso não deve nem pode ser desvalorizado. Todos nos lembramos de aumentos adiados e até de cortes nas pensões durante a última grande crise internacional", afirmou.

Segundo Medina, "apesar do período extraordinário de inflação e de incerteza que atravessamos, os pensionistas não só não sofrem cortes nas suas pensões, como terão ganhos efetivos de poder de compra".

À semelhança da última audição no parlamento na semana passada, assinalou que a economia portuguesa "continua com emprego e máximos e está a crescer mais do que o inicialmente esperado".

Fernando Medina destacou o compromisso com a valorização dos rendimentos, a redução da dívida pública e o reforço do investimento público, que apontou irá "crescer para máximos este ano, atingindo 8,3 mil milhões de euros".

"No que diz respeito ao financiamento comunitário, a execução do PRR vai acelerar e o PT 2030 está lançado. Já quanto ao esforço nacional, e contrariando a crítica infundada de muitos, este continuará a ser reforçado, ano após ano, tal como determina o Programa de Estabilidade", vincou.

Governo estabiliza défice em 2023 e abdica de superávite de 0,6%

O ministro das Finanças afirmou que o Governo decidiu estabilizar o défice em 0,4% em 2023, abdicando assim de seguir uma trajetória de consolidação orçamental que permitiria atingir um superávite de 0,6% no final deste ano.

O deputado do PCP Duarte Alves, como antes tinha feito a deputada Mariana Mortágua (BE), criticou a opção do executivo do PS pela descida acentuada do défice, prejudicando o investimento público e os salários dos trabalhadores.

Fernando Medina respondeu diretamente a Duarte Alves, dizendo que o deputado do PCP "continua com o argumento do passado e não viu que o programa [de Estabilidade] foi atualizado".

"O resultado do défice foi de 0,4% em 2022 e antecipamos agora um défice de 0,4% em 2023. Significa que isto que nós apostamos na estabilização do défice orçamental e não numa melhoria mais rápida", declarou o titular da pasta das Finanças.

Segundo Fernando Medina, caso a opção do Governo fosse a de manter a ambição anterior de consolidação orçamental, então "teríamos um esforço de redução do défice em que estaríamos neste momento a discutir um Programa de Estabilidade com um superávite orçamental de 0,6%".

"Não o fazemos, Decidimos manter o défice no patamar que estava, porque isso é necessário para cumprir os compromissos com os pensionistas, com os trabalhadores e para aumentar o investimento. É também o suficiente para se assegurar a continuação da redução da dívida", afirmou o ministro das Finanças.

Após a intervenção inicial do ministro das Finanças, Mariana Mortágua considerou que "não há razão para se levar a sério qualquer conta que o Governo apresente, porque todos os anos o mesmo acontece" e a prioridade é sempre o défice.

"Entre 2021 e 2023, a inflação acumulada foi de 14,6% e o aumento acumulado da função pública foi de 6%, o que quer dizer que um salário de 1500 euros perdeu ao ano 1799 euros por escolha do Governo", acusou.

Pela parte do PSD e da Iniciativa Liberal, a crítica ao Governo foi a de ausência de qualquer estratégia de crescimento em Portugal e, em paralelo, de qualquer redução relevante dos impostos.

O social-democrata classificou como "pífio" o crescimento médio de 1,9% previsto pelo Governo até 2027 e pouco relevante a promessa do executivo em fazer baixar nesse período o IRS na ordem dos dois mil milhões de euros.

A seguir, o ex-presidente da Iniciativa Liberal Cotrim Figueiredo desvalorizou mesmo essa alegada descida do IRS, frisando que o Governo, em resultado da inflação, teve uma subida do IRS em mais de três mil milhões de euros.

Cotrim Figueiredo referiu que os governos de António Costa fazem "um foguetório" por não apresentarem orçamentos retificativos, mas apresentam já "pacotes de dimensão financeira muito elevada sem que procedam a qualquer alteração orçamental".

"Este Programa de Estabilidade é uma tristeza. Sem a Europa, Portugal não teria nem estratégia nem crescimento. Após 37 anos da nossa adesão à Comunidade Económica Europeia, continuamos dependentes da Europa para tudo", concluiu Cotrim Figueiredo.

Na resposta, Fernando Medina disse estranhar sobretudo a ideia do PSD pela ideia de estratégia, dizendo que este partido "parece agarrada à ideia de planos quinquenais" das antigas economias socialistas.

Depois, procurou colar o atual PSD aos tempos dos governos de Pedro Passos Coelho.

"O senhor deputado Hugo Carneiro fala de investimento, mas eu recordo-lhe que, na última vez que o PSD passou pelo Governo, o investimento público era excomungado, considerado a causa de todos os males e sem nenhum papel para o desenvolvimento do país. Percebo que não reconheça a reposição de rendimentos e a procura interna como elementos da estratégia de crescimento, porque antes conviviam bem com taxas de desemprego na ordem dos 15, 16 e 17%", reagiu o ministro das Finanças.

"Nessa altura, no PSD, falava-se em destruição criadora e defendia o incentivo à emigração", acrescentou.