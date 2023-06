Medina alerta para resultados orçamentais "significativamente piores" no 2.º trimestre

O ministro das Finanças avisou esta quarta-feira que os resultados orçamentais do segundo trimestre serão significativamente piores do que os registados nos primeiros três meses do ano.

As declarações de Fernando Medina ocorreram na Comissão de Orçamento e Finanças (COF), no parlamento, quando questionado sobre as contas públicas pelo deputado da Iniciativa Liberal (IL), João Cotrim Figueiredo.

"Quando se for analisar as contas trimestrais do segundo trimestre serão significativamente piores do que no primeiro trimestre", disse o titular da pasta das Finanças.

O governante reafirmou a ideia de que algumas medidas de apoio vão entrar nas contas do primeiro trimestre e só irão pesar no saldo orçamental do segundo trimestre, pelo que as projeções do défice anual terão de ter isso em atenção.

O Estado registou um excedente orçamental de 1,2% do Produto Interno Bruto (PIB) no primeiro trimestre, em contas nacionais, divulgou na sexta-feira passada o Instituto Nacional de Estatística (INE), o que compara com um défice de 0,6% no período homólogo.

O Governo prevê para este ano um défice orçamental de 0,4% do PIB, resultado igual ao registado no ano passado.