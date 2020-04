Medidas de apoio à economia podem exceder 20 mil milhões de euros

Todas as medidas tomadas até agora pelo Governo podem ultrapassar um montante global de 20 mil milhões de euros, cerca de 9% do produto interno bruto de 2019.

O valor foi assumido esta quinta-feira, 16 de abril, pelo ministro das Finanças na audição regimental na Comissão de Orçamento e Finanças, na Assembleia da República.

"Tudo somado, com as moratórias às empresas, estamos a falar de valores que podem exceder os 20 mil milhões de euros ao longo de 2020", afirmou Mário Centeno numa resposta ao deputado do PSD, Duarte Pacheco que quis também conhecer os valores de despesa no Serviço Nacional de Saúde (SNS).

"O esforço de execução de despesa adicional [no SNS] aponta para valores que facilmente ultrapassarão os 500 milhões de euros", respondeu o titular das Finanças, acrescentando que essa deverá também ser a cifra para a despesa adicional "para o subsídio de desemprego e outras prestações sociais", revelou.

