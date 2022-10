Medidas a pensar nos mais carenciados

Mexidas no mínimo de existência

Mudanças no apuramento do patamar até ao qual os rendimentos do trabalho estão livres de IRS (o mínimo de existência) vão permitir que pessoas com salários brutos mensais entre o salário mínimo e os mil euros sejam os maiores beneficiários. Em 2023, o salário mínimo sobe de 705 para 760 euros (perde isenção no IRS a partir de 2024) e o mínimo de existência aumenta de 9870 para 10 640 euros. A medida, apresentada como a mais emblemática do OE2023, deverá traduzir-se num benefício médio de 195 euros por ano, podendo chegar aos 425 euros anuais. A reforma só estará completa em 2024 e implica um abate que se junta à dedução específica de 4104 euros e assim deduz o rendimento coletável sujeito a IRS.

Escalões do IRS e retenções na fonte

A atualização dos escalões do IRS será de 5,1%. Além disso, o governo vai baixar em dois pontos a taxa marginal do segundo escalão de 23% para 21%. Como consequência, a taxa média dos restantes escalões também baixa.

Haverá também um novo modelo de retenção na fonte, criando-se uma taxa intermédia, de modo a aplicar uma tributação mais baixa sobre o montante do aumento salarial. As novas tabelas ainda terão de ser publicadas e só entrarão em vigor em julho, sem efeitos retroativos, segundo Fernando Medina. A dedução no IRS a partir do segundo filho abaixo dos seis anos sobe de 750 para 900 euros.

Ajudas aos jovens no IRS e no alojamento

Os jovens em início de carreira - entre 18 e 26 anos com qualificações podem contar com uma isenção do IRS até 50% do rendimento no primeiro ano de trabalho (agora são 30%); de 40% no segundo; de 30% no terceiro e quarto anos; e de 20% no quinto.

O programa de apoio ao arrendamento jovem Porta 65 será aumentado em 30% na sua dotação, devendo o limite do apoio subir para 300 euros mensais. Já os estudantes do Ensino Superior provenientes de famílias com baixos rendimentos, mesmo que não sejam bolseiros, vão poder aceder a um apoio mensal que vai dos 221 aos 288 euros.

Mudanças no Indexante de Apoios Sociais

Vai haver um aumento do Indexante de Apoios Sociais (IAS) de 8%, para 478,7 euros, a maior subida desde que foi criado, em 2006. A atualização do IAS reflete-se no aumento de várias prestações sociais. O valor mínimo do subsídio de desemprego vai subir 41 euros, para 550,68 euros. O valor máximo cresce 88,75 euros para 1196,75 euros. O primeiro escalão do abono de família passa a abranger rendimentos até 3350,9 euros anuais, e o teto do segundo escalão aumenta para 6701,8 euros. Cada criança receberá um mínimo de 50 euros por mês. No caso de pobreza extrema, serão 100 euros por mês por criança.

Pensões e salários na Função Pública

Haverá uma atualização das reformas entre 4,43% (pensões até 957,4 euros) e 3,53% (restantes). Os funcionários públicos terão uma valorização global de 5,1% no próximo ano, considerando as progressões e promoções.

Ajuda no crédito à habitação

Os trabalhadores por conta de outrem com empréstimos para a compra da casa e com vencimento mensal bruto até 2700 euros podem pedir uma redução da taxa do escalão de retenção na fonte no IRS.

Mais carga fiscal sobre automóveis

O ISV e o IUC vão subir no próximo ano na ordem dos 4%. Em 2023, também deverá ser retomado o incentivo ao abate de veículos em fim de vida. Além disso, no próximo ano, as empresas com frotas de veículos elétricos, híbridos plug-in e gás natural veicular, de ligeiros de passageiros, passarão a ser tributadas.

Bebidas com imposto agravado

Os impostos sobre as bebidas alcoólicas (onde se incluem as cervejas e os licores, por exemplo, mas não o vinho) e refrigerantes vão subir 4% no próximo ano. No caso do tabaco, a subida será de 6% na carga fiscal.

Compensação à subida das rendas

O governo limitou a 2% o aumento das rendas no próximo ano e vai compensar os senhorios com benefícios ao nível do IRS e do IRC.

Criptoativos tributados nas mais-valias

A proposta do OE2023 prevê a novidade da aplicação de uma taxa de 28% sobre os ganhos com criptoativos detidos há menos de um ano.

Taxa sobre lucros inesperados

Vai chamar-se "Contribuição Temporária de Solidariedade" a taxa de 33% que incidirá sobre os lucros extraordinários de empresas dos setores de petróleo bruto, gás natural, carvão e refinação, com base nas contas de 2022.

Várias medidas de apoio às empresas

Para compensar os empresários do aumento de 5,1% dos salários no setor privado em 2023,o governo vai majorar em 50% os custos das remunerações e das contribuições sociais das empresas que fizerem essa atualização. As empresas terão uma majoração do IRC em 20% sobre os gastos com a energia e de 40% sobre as despesas com produtos agrícolas realizadas em 2022. O governo vai criar um novo regime fiscal específico de Incentivo à Capitalização das Empresas e assim fomentar o investimento privado. A taxa reduzida de IRC, de 17%, vai ser alargada aos lucros tributáveis de 50 mil euros, o dobro do atual valor. O regime fiscal de apoio ao investimento (RFAI) terá uma majoração de 25 para 30% das deduções à coleta de investimentos até 15 milhões de euros. O prazo para a dedução de prejuízos vai passar a ser ilimitado.

