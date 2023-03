Margarida Marques: "BCE deve agir com mais tolerância na subida das taxas de juro"

Margarida Marques é eurodeputada pelo PS e integra o Grupo dos Socialistas e Democratas (S&D). Nasceu no Bombarral, em fevereiro de 1954. É licenciada em Matemática Estatística pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e mestre em Ciências da Educação pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa.

No currículo conta com uma longa experiência em funções públicas, mas é nos assuntos europeus que mais se tem destacado. Foi chefe da Representação da Comissão Europeia em Portugal entre 2005 e 2011 e secretária de Estado dos Assuntos Europeus no primeiro governo de António Costa, entre finais de 2015 e meados de 2017. É deputada do Parlamento Europeu (PE) desde 2019.

Esta entrevista foi feita a 17 de fevereiro, no dia seguinte à aprovação de um documento, do qual foi a relatora pelo grupo S&D, que pede mais clareza e escrutínio ao Banco Central Europeu (BCE) nas medidas que decide para as 343 milhões de pessoas que vivem na zona euro.

"O número de famílias que viu reduzidos os seus rendimentos e que já não consegue pagar os créditos à habitação é preocupante. Precisamos de maior coordenação entre as políticas do BCE e as políticas orçamentais", declarou Margarida Marques no debate com Christine Lagarde, a presidente do BCE, em Estrasburgo.

Na próxima quinta-feira (16 de março), na reunião de política monetária, Lagarde volta à carga contra a inflação, devendo subir novamente as taxas de juro.

Na sessão plenária, o Parlamento Europeu revelou uma avaliação à atividade do BCE em 2022, o ano em que a inflação disparou, e com base nesse trabalho aprovou uma resolução, do qual foi relatora, onde pede várias coisas ao BCE. Mais transparência, mais comunicação e articulação com o PE e mais escrutínio político. O BCE ainda é demasiado opaco? A quem deve mais clareza? Aos políticos, aos cidadãos, aos bancos?

Uma tradição da Comissão de Economia do Parlamento Europeu é fazer a análise anual da atividade do BCE. Foi o que fizemos e aprovámos o nosso relatório. Fui relatora por parte do S&D, sendo que o relator principal foi Rasmus Andresen, dos Verdes alemães. Há várias dimensões neste relatório, uma delas tem a ver, como não podia deixar de ser, a reação do BCE a esta crise e à crise da guerra contra a Ucrânia. E a nossa principal crítica ao banco central é que, enquanto na crise covid houve uma resposta coordenada entre a política monetária e a política orçamental, nesta crise que começou em 2022 tem havido défice de coordenação.

Pode dar um exemplo dessa falta de coordenação?

Há uma ação do lado monetário, e daí o aumento das taxas de juro, mas há um défice de ação do lado das políticas orçamentais, do lado das iniciativas que possam existir ao nível da União Europeia e dos Estados-membros no sentido de mitigar esse efeito. Por exemplo, são particularmente importantes as iniciativas que o governo português tomou relativamente à habitação. Este pacote tenta exatamente mitigar as consequências da guerra da Ucrânia.

