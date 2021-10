Marco Galinha: "Portugal tem sido um dos países que mais se adaptou na Europa no setor do elétrico"

O pontapé de saída da quarta edição do Portugal Mobi Summit foi dado por Marco Galinha, CEO do Global Media Group, que, a par da EDP, é um dos organizadores do evento. O tema este ano é "Mobilidade 2030. O paradigma está a mudar, e nós?".

Marco Galinha centrou a sua curta intervenção na questão do elétrico em alternativa aos combustíveis fósseis, recordando a sua experiência pessoal. "Faz agora sete anos que eu adquiri o meu primeiro carro elétrico. Há pouco falava nisso, que tinha 70 quilómetros que autonomia, e hoje, na última encomenda que fizemos, o carro que vem já tem praticamente 700 quilómetros de autonomia. Portanto, dá para perceber, em sete anos, a enorme volta que este setor levou", disse o CEO do Global Media Group.

"Portugal tem sido, de facto, um dos países mais modernos e que mais se adaptou na Europa neste setor. Também muito pela atenção das empresas, seja a EDP, sejam todas as empresas líderes neste setor, que se adaptaram muito rápido", prosseguiu o empresário, que comparou a penetração do elétrico em Portugal com Espanha. "Acontece mesmo termos alguns trimestres em que temos mais vendas que a vizinha Espanha em termos de veículos elétricos, com uma diferença enorme de habitantes".

A situação atual do país, nomeadamente o crescente preço dos combustíveis, não foi esquecida por Marco Galinha. "De facto, a eletrificação de todo o país é uma vantagem para a dependência do fuel fóssil e inevitavelmente será a única saída para estes tempos tão diferentes que estamos a viver".

O CEO do Global Media Group terminou a sua intervenção reafirmando o compromisso da empresa com este evento. "Muito obrigado ao painel, é um painel de enorme excelência, pessoas que vêm de todos os setores. E dizer em nome da Global Media 'aqui estamos, queremos dar continuidade a este projeto' e dizer muito obrigado a todos vós".