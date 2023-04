Mais-valias das vendas de 2022 também estão elegíveis para isenção de IRS

As mais-valias decorrentes da venda de imóveis realizadas entre 1 de janeiro e 31 de dezembro de 2022, que sejam usadas para amortizar empréstimos contraídos para compra habitação própria e permanente, também estão elegíveis para isenção do pagamento de IRS no âmbito do pacote "Mais Habitação", avança o Jornal de Negócios, na edição desta segunda-feira.

