Mais de 21 milhões de euros já foram acumulados no IVAucher

Contribuintes poderão abater as máscaras no IRS e beneficiar do IVAucher na restauração

Os portugueses já acumularam um saldo de 21,2 milhões de euros no programa IVAUcher, revelou o Ministério das Finanças, esta quinta-feira 29 de julho.

"O saldo do IVA acumulado pelos contribuintes no Programa IVAucher durante o mês de junho ascende a 21,2 milhões de euros, o que corresponde a um acréscimo de 48% face ao valor registado em junho de 2020 e apenas 2 milhões de euros abaixo do cenário pré-pandemia, em junho de 2019", refere um comunicado do gabinete de João Leão.

As Finanças revelam que o impacto nas contas públicas do programa será, para já, de pelo menos 42,4 milhões de euros. O governo reservou 200 milhões de euros no Orçamento do Estado para esta medida.

