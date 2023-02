Quem vai renovar contratos de crédito à habitação em fevereiro deve contar com um aumento das prestações bancárias, num momento em que as taxas Euribor saltam para máximos e o Banco Central Europeu (BCE) deverá renovar a subida dos juros. Não por acaso, os bancos assinalam um declínio nos empréstimos à casa.

Simulações feitas pela Deco/Dinheiro&Direitos apontam para uma subida de quase 200 euros, no caso de contratos de taxa variável, com um empréstimo de 150 mil euros, a 30 anos, indexado à Euribor a seis meses e com um spread de 1%. O cliente vai passar a pagar 703,90 euros, ou seja, mais 188,66 euros do que na última revisão, em agosto.