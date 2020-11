Mais 20 mil contribuintes isentos de pagamento de IRS

Maioria negativa aprova proposta do PSD que alarga apoio do Porta 65 a mais jovens

Os contribuintes com rendimentos mensais até 635,35 euros ficam isentos de pagar IRS, de acordo com uma proposta do PS aprovada por unanimidade na votação na especialidade do Orçamento do Estado para 2021 (OE2021).

O mínimo de existência sobe dos atuais 9215,01 euros anuais para 9315 euros anuais para o IRS de 2020, a liquidar em 2021.

Em atualização

Paulo Ribeiro Pinto é jornalista Dinheiro Vivo

