Luís Lopes é o novo CEO da Vodafone Portugal

Luís Lopes será a partir de 1 de abril de 2023 o novo CEO da Vodafone Portugal, anunciou esta quarta-feira a empresa. Mário Vaz, antigo presidente executivo da marca no país, segue para o cargo de CEO da Vodafone Espanha.

Luís Lopes, de 50 anos, é licenciado em Engenharia Física pelo Instituto Superior Técnico. Trabalhou na Procter & Gamble e na McKinsey & Company, Portugal Telecom e Comissão Executiva da PT Comunicações. Anos mais tarde passou a exercer o cargo de COO da NOS e em 2014, se juntou ao Grupo Vodafone.

"A liderança da Vodafone Portugal é um desafio que me deixa honrado e que me permite continuar a contribuir para o crescimento do Grupo Vodafone, desta feita no meu País, onde o legado dos meus antecessores fez desta operação uma das mais bem-sucedidas e admiradas do Grupo. É com entusiasmo e orgulho que substituo o meu colega Mário Vaz, responsável por uma década de reconhecidos resultados na Vodafone Portugal", afirma Luís Lopes citado pelo comunicado da empresa.

© Eduardo Tomé/GI

Mário Vaz ficou marcado "pelo desafio de transformação de um operador móvel para um operador convergente", lê-se no comunicado.

Mário Vaz refere numa mensagem enviado aos trabalhadores da Vodafone Portugal "tendo feito parte desta Empresa desde o primeiro dia da sua presença no mercado até 31 de março de 2023, não há lugar a despedidas ou a sentimentos de saudade. Esta Empresa tornou-me na pessoa que sou hoje e determinou de forma irreversível a minha forma de liderança atual e futura. Estou e estarei para sempre ligado a esta Empresa e às pessoas que fizeram e fazem parte da mesma. Continuarei a acompanhar de muito perto o vosso percurso com um enorme sentimento de orgulho, com a alma cheia de gratidão, a saudável vaidade de ser um de vós e ter tido o privilégio de vos liderar nos últimos 10 anos."