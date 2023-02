Lucros do CaixaBank recuam 40% em 2022 com impacto da fusão com o Bankia

O banco espanhol CaixaBank teve lucros de 3.145 milhões de euros em 2022, menos 39,8% do que em 2021, quando os resultados tiveram o impacto extraordinário da fusão com o Bankia.

Comparando parâmetros homogéneos, os lucros no ano passado cresceram 29,7% em comparação com 2021, segundo um comunicado divulgado esta sexta-feira pelo CaixaBank, o dono do BPI em Portugal.

O presidente executivo do grupo CaixaBank (CEO), Gonzalo Gortázar, citado no mesmo comunicado, diz que 2022 foi "um ano muito positivo" para o banco, destacando o "dinamismo comercial", "a qualidade" do crédito e "a fortaleza financeira".

