Lucros do BPI caem para 49 ME no 1.º trimestre

O BPI registou um lucro de 49 milhões de euro no primeiro trimestre do ano, o que representa uma queda face aos 60 milhões registados no período homólogo de 2021, comunicou esta sexta-feira o banco à CMVM.

Segundo a nota enviada à Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários (CMVM), na atividade em Portugal, o lucro do BPI ascendeu a 28 milhões de euros, que comparam com os 54 milhões registados no primeiro trimestre do ano passado.

De acordo com o banco, o resultado da atividade em Portugal foi afetado "por incluir no 1.º trimestre de 2021 ganhos extraordinários de 23 milhões de euros com a venda de créditos não produtivos".