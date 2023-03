Lucros da Caixa Geral de Depósitos disparam 45% para 843 milhões de euros em 2022

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) obteve, em 2022, lucros no valor de 843 milhões de euros, o que representa uma subida de quase 45% face a 2021, ano em que registou um resultado líquido de 583 milhões de euros, anunciou esta quinta-feira o presidente executivo do banco, Paulo Macedo, durante a conferência de imprensa, que decorreu na Culturgest, em Lisboa.

A atividade do banco em Portugal contribuiu com 650 milhões de euros para o resultado alcançado, significando uma melhoria de 45% comparativamente com o ano anterior, enquanto as operações internacionais revelaram a melhor performance de sempre, totalizando 193 milhões de euros, ou seja, mais 44% em relação ao período homólogo.

Com a rentabilidade dos capitais próprios (ROE) a avançar 2,8% desde dezembro de 2021 para 9,8% no final do ano passado, a margem financeira a disparar quase 44% para 1,4 mil milhões de euros e o volume de negócios a crescer 3,6 mil milhões (+2%), a Caixa Geral de Depósitos vê-se este ano em posição de pagar o maior dividendo de sempre ao acionista em capital, no montante 352 milhões de euros, e em espécie, com a entrega do edifício da instituição.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A carteira de crédito evoluiu 2% para 53 mil milhões de euros, com o banco a liderar a quota de empréstimos para compra de habitação, num valor que excedeu os três mil milhões de euros. Também o crédito ao consumo apresentou um aumento de 14% para 128 milhões de euros, quando comparado com os números de 2021. De destacar é também a produção de crédito no segmento empresarial, que atingiu uma quota de mercado de 16,5%.

Em Portugal, os depósitos de clientes avançaram 6% para 3,9 mil milhões de euros durante o ano passado, saltando à vista o interesse das empresas, que aumentou 10%.

[Em atualização]

leia mais em Dinheiro Vivo