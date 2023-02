Lucro do Santander Totta quase duplica para 568,5 milhões de euros em 2022

O Santander Totta lucrou 568,5 milhões de euros em 2022, que comparam com os 298,2 milhões registados no ano anterior, informou esta quinta-feira o banco num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Este valor incorpora o encargo extraordinário no valor de 164,5 milhões de euros (líquidos de impostos), registado no primeiro trimestre de 2021, para fazer face ao plano de transformação do banco, que implica a otimização da rede de agências e investimentos em processos e tecnologia.

Para os ganhos robustos da instituição presidida por Pedro Castro e Almeida, contribuiu a redução dos custos operacionais, que no aglomerado do ano se situaram em 486 milhões de euros, uma quebra de 8,1% comparativamente com 2021, fruto do decréscimo em 6,6% dos custos com pessoal e em 10% dos gastos gerais e administrativos. A depreciação reduziu-se em 8,1%.

