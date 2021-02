Lucro do BCP cai 39% para 183 milhões em 2020

Sonangol admite sair do BCP ou analisar fusão com outro banco

O Millennium bcp registou um lucro líquido de 183 milhões de euros em 2020, o que representa uma queda de 39% face ao resultado de 2019.

Segundo o banco, o lucro foi "influenciado pelo contexto de pandemia covid-19 e por provisões para riscos legais associados a créditos em francos suíços concedidos na Polónia".

O BCP efetuou um "reforço expressivo das imparidades e provisões, totalizando 841,2 milhões de euros em 2020", referiu ainda no comunicado com os resultados divulgado no site da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

O resultado antes de imparidades e provisões aumentou 1,5%, para 1.186,2 milhões de euros, acrescentou.

A margem financeira recuou 1% para 1533 milhões de euros enquanto o produto bancário caiu 1,3% para 2305 milhões de euros.

