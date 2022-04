Lotes da Kinder retirados do mercado português "por precaução"

A Ferrero Ibérica decidiu esta quarta-feira retirar do mercado português alguns lotes de produtos Kinder após terem sido detetados, no Norte da Europa, casos de salmonela.

Apesar de em princípio esta situação não afetar os produtos comercializados no nosso país, a empresa anunciou, em comunicado, ter decidido "de forma voluntária e como medida de precaução" retirar alguns artigos.

Em causa estão os Kinder Schokobons, Kinder Surpresa Maxi T100grs e Kinder Happy Moments, com data de validade entre 16 de maio de 2022 e 21 de agosto de 2022.

"Os restantes ovos Kinder Surpresa de qualquer formato, o ovo de Páscoa Kinder Gran Surpresa e todas as restantes marcas Kinder não estão afetados", lê-se em comunicado.

A empresa reitera que não foi "detetada a presença de salmonela nas análises realizadas em qualquer produto Kinder", mas que a atual decisão foi tomada como "medida de precaução máxima".

"A Ferrero recomenda que as pessoas que adquiriram os produtos afetados pela retirada não os consumam e que contactem o Serviço de Atenção ao Consumidor através do website www.ferrero.pt ou do número de telefone 30880507536, para mais informações", pode ainda ler-se.