Livros escolares vão contar para o IVAucher e acumulam com despesas do IRS

As despesas com educação podem contar para o IVAucher e ainda acumular com o IRS. A situação permitirá aos pais poupar dezenas ou mesmo centenas de euros com as despesas dos filhos no regresso às aulas, escreve a edição desta quinta-feira do jornal Público.

Fichas de exercícios, livros de preparação para exames, dicionários ou gramáticas podem ser consideradas como despesas com manuais e livros escolares para efeitos de IRS. Normalmente, os manuais escolares são grátis do 1.º ao 12.º ano.

Para acumular o IVAucher com o IRS têm de ser cumpridas várias condições: as compras têm de ser feitas entre 1 de junho e 31 de agosto, na fase de acumulação das despesas para o IVAucher; também é preciso ter atenção ao local onde a despesa é feita: o que conta são as livrarias ou editoras de livros - se comprar o material num supermercado ou no numa papelaria não acumula saldo para o IVAucher.

