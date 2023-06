Lidl. Cada euro de exportações gerou 1,87 euros para economia nacional

Bruno Pereira, administrador de compras do Lidl, apresentou os resultados do estudo da KPMG.

São 245 milhões de euros. É este o impacto das exportações do Lidl Portugal na produção nacional em 2022. Os valores foram revelados ontem, na apresentação da terceira edição do Estudo de Impacto das Exportações do Lidl na Economia Nacional, realizado pela KPMG. O documento revela um crescimento sustentado - 12% face aos valores de 2021 - da exportação dos produtos nacionais.

Bruno Pereira, administrador de Compras do Lidl revelou que, hoje, o Lidl Portugal exporta produtos nacionais - como o vinho do Porto, a pera rocha, a maçã de Alcobaça entre outros - para 29 dos 32 mercados onde estão presentes (apenas Estados Unidos, Sérvia e um país báltico estão excluídos).

Os números são reveladores. No último ano fiscal (que, no caso do Lidl vai de março de 2022 a fevereiro de 2023) a rede de distribuição ajudou o negócio de mais de 100 fornecedores nacionais.

Segundo o seu executivo, as operações permitiram exportar mais de 200 produtos, com a Alemanha, Espanha e França a serem os principais mercados. Só estes três países representam 57% das exportações da rede. A quarta posição é ocupada pelo Reino Unido, que representa 13% das vendas.

Mas tão ou mais importante que o peso da atividade do Lidl Portugal nas exportações dos seus fornecedores é o impacto que as mesmas tiveram ao nível da criação de postos de trabalho: quase 5000, entre trabalho direto e indireto. Um valor que representa um aumento de 8% face aos valores de 2021 - e que significa que, na passagem de um ano para o outro foram criados mais 364 postos de trabalho, de forma direta, indireta e induzida. E aqui há quatro setores que se distinguem na criação de emprego: a agricultura, produção animal e caça foram responsáveis pela criação de 48% dos postos de trabalho, seguidos pela indústria dos produtos alimentares (24%), pela pesca e aquacultura (14%) e pelo setor das bebidas (11%).

O que se exporta

Entre as várias categorias de produtos exportados há três que se destacam: frutas & legumes; vinhos e licores; e legumes e leguminosas enlatados. O primeiro registou 26,2 mil toneladas, um aumento de 20% face a valores de 2021. Já nas bebidas foram exportados 6,9 milhões de litros, com um crescimento significativo - 34%. Mas a maior surpresa - em termos de incremento - veio dos enlatados. Em 2022 foram transacionadas 22,6 mil toneladas, o que representa um incremento de 169% face ao período homólogo.

O Lidl revela ainda que houve categorias que mais do que duplicaram as quantidades exportadas face ao ano anterior. Um exemplo? Os artigos de charcutaria (+435%), queijos (+253%) e peixe e conservas de peixe (+230%).

Com isto o Lidl Portugal quer, na voz de Bruno Pereira, não só apoiar os seus parceiros, nomeadamente os fornecedores de comércio local, como aumentar o peso e impacto que as suas operações têm na exportação nacional. Para os próximos anos o gestor revelou que o objetivo é aumentar o impacto das exportações do Lidl na produção nacional, sendo que isso passa por reforçar não só os mercados de exportação, mas, e também, o portefólio de produtos. Sendo que esta é uma estratégia que só é possível com parcerias de médio/longo prazo. Nesse sentido Bruno Pereira realçou a parceria realizada com a PortugalFresh.

Pedro Silva, diretor da KPMG, consultora responsável pela realização do estudo, por seu lado, realçou o papel facilitador do Lidl Portugal nas exportações portuguesas. Só para se ter uma ideia, as operações levadas a cabo pela rede de distribuição alemã representam 1,9% das exportações nacionais de produtos alimentares para a União Europeia. Traduzindo isto por (mais) números, significa que as exportações do Lidl Portugal tiveram, de forma direta, indireta e induzida, um impacto de 245 milhões de euros (+12% face a 2021) nos setores de atividade associados à produção destes produtos em Portugal, sendo que 54% desse valor corresponde à contribuição direta da atividade dos fornecedores; 17% diz respeito ao impacto indireto e 29% representa o impacto induzido do Lidl.

Quanto ao impacto concreto na economia nacional, o estudo revela que, em 2022, por cada euro gasto em produtos destinados à exportação, foram gerados 1,87 euros na economia portuguesa. Os setores que mais "ganharam" foram: Produtos alimentares; Produtos da agricultura, da produção animal e da caça e dos serviços relacionados; Bebidas e Produtos da pesca e da aquacultura.

Na apresentação estiveram também presentes representantes da Montiqueijo e da Global Wines, ambas as empresas a trabalhar com o Lidl há 19 e 18 anos respetivamente. E se no caso da distribuidora de vinhos as exportações do Lidl já representam 22% das vendas totais da empresa para o exterior, já no caso da Montequeijo o número, apesar de ser mais tímido (10%) não deixa, por isso, de ser menos importante. Mesmo porque, nas palavras da sua administradora, Dina Duarte, o negócio com o Lidl foi de extrema ajuda durante a pandemia.