Levantamento de activos do Credit Suisse soma 62.500 ME no 1.º trimestre

O Credit Suisse revelou esta segunda-feira que as perdas dos ativos atingiram 61,2 mil milhões de francos (62,5 mil milhões de euros) até março deste ano, sobretudo devido ao levantamento de depósitos, depois do anúncio da fusão com o UBS.

No relatório trimestral deste ano, provavelmente o último da instituição financeira que tem 167 anos antes da fusão com o UBS, o Credit Suisse esclarece que 57% dos levantamentos líquidos em ativos correspondeu ao saque de depósitos, tanto na banca universal, como no negócio bancário de ativos sob gestão.

O Credit Suisse já tinha contabilizado em 2022, sobretudo nos últimos meses desse ano, uma saída de liquidez no valor de 123.200 milhões de francos (125.000 milhões de euros), o que contribuiu para a enorme crise de confiança, que mais tarde levaria à venda ao banco suíço UBS.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

No primeiro trimestre deste ano, o lucro do Credit Suisse ascendeu a 12.432 milhões de francos suíços (12.600 milhões de euros), apesar de o resultado positivo ter sido explicado principalmente pela liquidação das suas obrigações AT1, o que se deveu à medida tomada pelas autoridades suíças justamente para facilitar a sua compra pelo UBS.

Excluindo algumas operações extraordinárias, o Credit Suisse registou até março um prejuízo ajustado de 1.316 milhões de francos (1.340 milhões de euros).

A liquidação das obrigações AT1 levou muitos detentores destes títulos a apresentarem queixa contra as autoridades suíças pelos prejuízos sofridos, ou a anunciarem a sua intenção de fazê-lo, tanto dentro como fora da Suíça.

Outra receita extraordinária ligada ao lucro registado no primeiro trimestre desse ano, segundo o relatório, teve a ver com a venda de parte significativa dos produtos do Credit Suisse que tinham seguros à sociedade norte-americana Apolo e que faziam parte do processo de reestruturação que o banco fez para sair da crise financeira.

Em 2022, o Credit Suisse anunciou prejuízos de 7.293 milhões de francos suíços (7.400 milhões de euros).

O Credit Suisse revelou ainda que no trimestre em análise obteve receitas de 18.467 milhões de francos suíços (18.800 milhões de euros), quatro vezes mais do que no mesmo período de 2022, face a despesas operacionais de 5.620 milhões de francos suíços (5.300 milhões de euros).

Os ativos totais do Credit Suisse, segundo o relatório, caíram até março para 540.291 milhões de francos (551.000 milhões de euros), menos 27% do que há um ano.