Lagarde confirma que BCE vai aumentar taxas de juro novamente em março

A líder do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, reiterou esta quarta-feira que a instituição planeia aumentar as suas taxas de juros em meio ponto percentual, mesmo que as perspetivas económicas da zona do euro melhorem.

Dados divulgados na segunda-feira mostraram que o bloco monetário de 20 nações evitou uma recessão no final do ano passado ao registar um crescimento fraco, mas positivo, de 0,1 por cento, enquanto a inflação está a diminuir - mesmo que permaneça em alta de 8,5 por cento.

"Tendo em conta as pressões inflacionárias subjacentes, pretendemos aumentar as taxas de juros em mais 50 pontos-base na nossa próxima reunião, em março", disse Lagarde aos deputados do Parlamento Europeu.

A líder do BCE acrescentou que vai avaliar o caminho subsequente para a política monetária, reiterando a mensagem que o banco transmitiu após aumentar as taxas em meio ponto percentual a 2 de fevereiro.

O BCE publicará previsões económicas atualizadas na sua reunião de março, o que o ajudará a formular o rumo da política monetária.

Se o banco central continuar com a alta de meio ponto nas taxas de juros, será o sexto aumento desde julho, para um aumento total de 3,5 pontos percentuais.

As taxas estão a aproximar-se do ponto em que os analistas as consideram restritivas ou altas o suficiente para desacelerar o consumo e o investimento, o que, por sua vez, reduz a pressão sobre os preços.

"Manter as taxas de juros em níveis restritivos irá, ao longo do tempo, reduzir a inflação ao amortecer a procura e também proteger contra o risco de uma persistente mudança em alta nas expectativas de inflação", disse Lagarde.

As decisões sobre as taxas de juros vão depender dos dados e seguirão uma abordagem reunião a reunião após março, acrescentou a responsável.

O discurso de Lagarde foi atrasado em mais de três horas devido a ativistas curdos que se manifestaram dentro do prédio do parlamento no 24.º aniversário da detenção do seu líder Abdullah Ocalan pela Turquia.