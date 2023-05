Lacerda Machado admite agora ajudar no negócio da venda da TAP a privados

O ex-administrador da TAP, Diogo Lacerda Machado, disse esta quinta-feira que não exclui envolver-se no processo de privatização da TAP, se achar que pode ser útil à empresa, por exemplo com "alternativas àquilo que se tem perfilado".

"Não estou envolvido em nenhuma entidade interessada, tenho sido procurado por várias - e já agora não vejo nenhum conflito de interesses -, não aceitei nenhuma das abordagens, [...] não excluo envolver-me se achar que posso ser útil à própria TAP", respondeu o advogado à deputada bloquista Mariana Mortágua, na comissão de inquérito à companhia aérea, questionado sobre um eventual envolvimento no processo de privatização da TAP que o Governo tem a intenção de levar a cabo.

Lacerda Machado detalhou que poderá ser útil, por exemplo, contribuindo com "algumas alternativas àquilo que se tem perfilado".

"Não estou certo e seguro se agora é tão bom como em 2020, [...] não estou tão certo nem seguro que aquilo que era muito bom em fevereiro de 2020, que esteve à beira de acontecer, [seja agora]", afirmou o ex-administrador não executivo.

Em 2020, antes da pandemia, noticiou-se que o grupo Lufthansa estaria interessado em comprar a TAP.

Na terça-feira, o ex-acionista Humberto Pedrosa confirmou que um negócio esteve perto de ser fechado em 2020 e que se a pandemia se tivesse atrasado mais um mês, provavelmente, teria sido concretizado, mas não confirmou tratar-se da Lufthansa.

Diogo Lacerda Machado sublinhou que "a TAP sozinha não consegue sobreviver muito mais tempo". "É dificílimo, está tudo consolidado, tudo junto, é um negócio de volume, escala, margens baixas", explicou.

Questionado se tem mantido conversas sobre a TAP com membros do Governo, o chamado 'melhor amigo' do primeiro-ministro disse que não fala com um membro do executivo sobre a companhia aérea desde 2021, quando deixou a empresa, e com António Costa não fala "desde o dia 9 de abril de 2020".

Lacerda Machado, que iniciou funções na transportadora aérea em junho de 2017, abandonou a companhia em abril de 2021 "sem receber qualquer indemnização", afirmou na passada terça-feira, no Parlamento, durante uma audição da Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação no âmbito de um requerimento apresentado pelo PSD.

O advogado destacou, na altura, a "ajuda decisiva" que deu, em 2016, na reversão da privatização, "para garantir condições para o reforço do balanço da TAP permitindo um investimento absolutamente inadiável numa frota envelhecida, insustentável e poluente" bem como a "recuperação da capacidade competitiva há muito perdida".