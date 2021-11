Jornalista desportivo Rui Santos muda-se para a CNN Portugal

A confirmação da contratação do jornalista especializado em Desporto Rui Santos para a CNN Portugal chegou esta segunda-feira de manhã em comunicado da Media Capital. Confirma-se assim a transferência da SIC do protagonista do espaço "Tempo Extra", que na semana passada tinha saído da estação de Carnaxide.

"Venho para ajudar a fazer história. Não podia recusar um grande projeto, com marca. A CNN Portugal é o maior projeto da televisão portuguesa dos próximos anos. Sempre disse que gostava de ser desafiado e sempre me confessei disponível para grandes desafios. Vamos a eles!" - destaca Rui Santos, no mesmo comunicado.

Segundo adianta a Media Capital, o jornalista com larga experiência em imprensa e televisão, terá "uma intervenção transversal na televisão e no digital, com projetos que vão do comentário, às crónicas ou podcasts. Terá também intervenção noutros meios do Grupo Media Capital, designadamente na TVI".

Para o diretor geral da CNN Portugal, Nuno Santos, esta contratação irá contribuir para elevar a qualidade da análise desportiva no canal. "Trabalhamos diariamente para que a CNN Portugal seja inovadora e interventiva, com rigor e objetividade. Estamos a constituir uma equipa de profissionais que será determinante para a concretização e sucesso deste projeto. Neste sentido, a contratação de Rui Santos, comentador conhecido por ser um defensor das boas práticas no futebol, é uma mais valia para a nossa equipa. Contamos com a sua experiência para levarmos a todos o melhor da análise e comentário desportivo.

