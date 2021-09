Jogos da Liga Inglesa passam para a Eleven a partir do próximo ano

"A Eleven adquiriu os direitos de transmissão da Premier League para território nacional, por três épocas (2022/23 a 2024/25)" e, "pela primeira vez em Portugal, serão transmitidos todos os 380 jogos por época (...) em direto e em exclusivo", adianta a empresa.

Em 29 de agosto de 2018, a Sport TV tinha anunciado a renovação do contrato de transmissão dos jogos da liga inglesa por mais quatro anos, até 2022.

"A Premier League é uma das provas desportivas com maior audiência a nível global e vai juntar-se à UEFA Champions League, LaLiga, Bundesliga e Ligue 1 no lote de competições de elite do futebol europeu, com transmissão exclusiva na Eleven em território português", adianta hoje a Eleven.

A empresa "garante, assim, os principais jogos dos melhores jogadores do mundo, com destaque para a armada portuguesa em solo inglês e com o melhor jogador do mundo, Cristiano Ronaldo", acrescentando que todos os jogos disputados atualmente por 20 clubes serão transmitidos em direto, com comentários em português.

"Esta aquisição é motivo de enorme orgulho para a Eleven e representa mais um passo na estratégia de consolidação do portefólio de conteúdos 'premium' que detemos atualmente para Portugal", afirma Jorge Pavão de Sousa, diretor-geral da Eleven Portugal, citado em comunicado.

"A partir de 2022/23, transmitiremos em exclusivo as principais ligas de futebol de elite da Europa -- de acordo com o 'ranking' da UEFA e pelo facto de determos os direitos televisivos da maior competição de clubes do mundo, a UEFA Champions League --, o que reforça cada vez mais o peso da Eleven no mercado português e o compromisso que assumimos com os nossos subscritores", acrescenta o responsável pela plataforma de 'streaming' de conteúdos desportivos.

"É com grande entusiasmo que a Premier League anuncia a nova parceria com a Eleven Sports em Portugal", afirma, por sua vez, o 'chief media officer' da Premier League, Paul Molnar.

A Eleven "oferece uma excelente cobertura desportiva e será uma magnífica casa para a Premier League. Graças a este acordo, os fãs em Portugal podem esperar mais jogos ao vivo do que nunca", salienta.