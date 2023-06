Jogo online rendeu 9 milhões de euros por mês ao Estado

Os operadores de jogos e apostas online lucraram cerca de 25 milhões de euros por mês em 2022, dos quais nove milhões foram para os cofres do Estado, em consequência do imposto cobrado, avança o Jornal de Notícias, na edição desta quinta-feira. Trata-se de um valor recorde, mesmo com o aumento da inflação.

A receita bruta com as apostas e os jogos de casino online somou, entre 2022 e o primeiro trimestre de 2023, 855,8 milhões de euros, que renderam 272,5 milhões de imposto especial de jogo online (IEJO).

