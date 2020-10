João Leão já entregou o seu primeiro Orçamento do Estado, "convencido que será aprovado"

"Este é um orçamento responsável, bom para os portugueses e para Portugal, que não tem austeridade". Foi desta forma que o ministro das Finanças, João Leão, descreveu a proposta de Orçamento do Estado para 2021, entregue às 21:00 ao Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues.

ACEDA AQUI À PROPOSTA DO OE2021 NA ÍNTEGRA

Não adiantando mais pormenores sobre o documento -- a conferência de imprensa de apresentação do OE2021 está marcada para esta terça-feira às 9:00 -- João Leão apenas acrescentou: "Hoje, amanhã e nos próximos dias vamos ficar a saber que é um orçamento importante para Portugal", reforçando que está "convencido que este orçamento será aprovado".

Quase em simultâneo, o primeiro-ministro, António Costa, publicava na sua conta oficial no Twitter um vídeo em que afirmava este ser um Orçamento que responde ao "desafio que enfrentamos".

Minutos antes, na sua conta no Instagram, o primeiro-ministro, António Costa, publicava uma foto a assinar a proposta de Orçamento.

Trata-se de um Orçamento da pandemia com forte pendor nos apoios sociais, manutenção do emprego e do rendimento das famílias, com medidas que passam também pela criação de um novo apoio extraordinário para os trabalhadores afetados pela crise pandémica e que tiveram cortes salariais.

É um documento em constante mudança, uma vez que as negociações com os partidos da esquerda parlamentar, em concreto o Bloco de Esquerda e o PCP ainda não estão fechadas. O secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro, deu conta disso mesmo nesta segunda-feira.

O governante indicou que o Executivo está disponível para continuar a negociar com o BE e PCP a proposta de Orçamento mesmo após a fase de discussão e votação na generalidade.

Paulo Ribeiro Pinto é jornalista do DInheiro Vivo