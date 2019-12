IVA da eletricidade. Centeno desafia partidos a apresentarem as contas

O ministro das Finanças desafiou hoje os partidos da oposição a apresentarem as contas para a redução do IVA da eletricidade da taxa máxima de 23% para a mínima de 6%, na conferência de imprensa de apresentação do Orçamento do Estado para 2020 (OE2020).

Questionado sobre uma eventual "coligação negativa" entre todos os partidos da oposição para baixar a taxa, Mário Centeno afirmou que "todos os partidos que tenham essa veleidade que expliquem" as escolhas políticas que fazem.

O titular da pasta das Finanças lembrou que "a redução do IVA da eletricidade tem um custo que pode ir de 400 milhões a 800 ou mil milhões", dependendo se a redução é para a taxa intermédia (13%) ou reduzida (6%).

"A partir daqui é só fazer as contas", concluiu Centeno., desafiando os partidos a "explicitarem as prioridades que devem ser deixadas para trás", atirou.

Na proposta de lei do Orçamento do Estado, o Governo inscreveu a intenção de reduzir o IVA, consoante o consumo das famílias. A medida carece ainda de aprovação por parte do Comité do IVA, da Comissão Europeia.

Esta proposta "tem um contexto muito claro e bem definido que se enquadra na política ambiental e redução das emissões e é nesse contexto que é colocada hoje. Todas as alternativas estão em aberto desde que cumpram o objetivo essencial", sublinhou o ministro, lembrando que "o exercício orçamental é de equilíbrios e de escolhas que são vastas. Acomodar uma medida é preciso fazer escolhas", concluiu.

A gestão dos dinheiros públicos

Aos funcionários públicos, em concreto os dirigentes, Mário Centeno também deixou um aviso sobre a gestão dos dinheiros públicos.

"É hora de todos responderem aos recursos colocados ao serviços públicos", começou por dizer o ministro quando questionado sobre o reforço do orçamento do Serviço Nacional de Saúde (SNS). E foi aqui que ficou o claro aviso: pedir "a responsabilização a todos os que trabalham no SNS que é responderem com os recursos crescentes que pomos ao seu dispor", alertou o ministro.

