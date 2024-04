IUC aumenta 400% num carro a gasolina com 900 cilindrada

O Governo justifica a medida que aumenta o IUC com a necessidade de acautelar o cumprimento de "exigências ambientais", conjugando-a com a "criação de um incentivo ao abate de veículos antigos, que visa promover a renovação do parque automóvel e a descarbonização do transporte de passageiros".