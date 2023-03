Irmãos têm prioridade no acesso à mesma creche gratuita

Irmãos, que comprovadamente pertençam ao mesmo agregado familiar, vão ter prioridade no acesso à mesma creche gratuita, segundo uma portaria publicada esta sexta-feira em Diário da República.

O diploma reajusta os critérios de priorização da portaria anterior. "Decorridos alguns meses de implementação desta nova fase, impõe-se proceder a ajustamentos ditados pelas necessidades das famílias, em especial no que respeita aos critérios de priorização, quando em causa está a admissão de irmãos na mesma instituição ou em equipamentos pertencentes à mesma entidade", de acordo com o mesmo texto publicado esta sexta-feira.

Desta forma, "acautelam-se os interesses quer das crianças pertencentes ao mesmo agregado familiar quer também das suas famílias, no respeito pela relação de confiança e de integração já iniciada com os restantes filhos mais velhos", de acordo com a portaria assinada pela ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Para dar corpo a este novo critério, no anexo do diploma com os critérios de admissão e priorização, é alterado o número quatro que passa a estabelecer que têm prioridade no acesso à mesma creche gratuita "crianças com irmãos, que comprovadamente pertençam ao mesmo agregado familiar, que frequentam uma resposta desenvolvida pela mesma entidade".

O diploma entra em vigor no sábado.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia