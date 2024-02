Investimento público na construção tem de ser continuado, defendem Pedro Siza Vieira e António Ramalho

"Tivemos uma crise muito significativa no setor financeiro que teve um impacto muito grande no investimento em infraestruturas e no imobiliário no nosso país", salientou Pedro Siza o ex-ministro da Economia no webinar da APPC - Associação Portuguesa de Projectistas e Consultores.