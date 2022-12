Investimento em segurança em criptoativos já supera os 60 milhões

O investimento em segurança nos mercados dos criptoativos financeiros está a atingir valores recorde. A empresa Immunefi, plataforma líder em serviços de segurança para DeFi (mercados financeiros descentralizados), revelou esta quinta-feira que quase 66 milhões de dólares em recompensas foram pagos por empresas de cripto a "white hackers", no que é revelador do gigantesco volume de dinheiro que este tipo setor movimenta.

O relatório Top Crypto Bounty and Ransom Payments, da Immunefi, detalha os principais pagamentos de recompensas por bugs (Bug Bounty Programs) do setor de cripto ao longo do ano de 2022. Estes programas visam pagar a agentes externos para encontrar vulnerabilidades no sistema, de forma a melhor proteger as redes..

Segundo o documento, mais de 65.918.994 de dólares foram pagos, através da Immunefi, a whitehat hackers ("piratas bons"), através dos programas de "caça de bugs".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Ainda no mesmo documento, é possível saber que só os cinco principais pagamentos valeram um total de 30,2 milhões de dólares em recompensas. Sendo o maior destes uma vulnerabilidade descoberta na rede Wormhole, uma ponte para interação de redes blockchain, cujo prémio pago foi de 10 milhões de dólares.

Em jeito de comparação, diz a Immunefi, esta recompensa é maior do que o valor total de recompensas pagas em todos os Programas de Recompensa de Vulnerabilidade do Google em 2021, que foi de 8,7 milhões de dólares.

O mesmo relatório inclui ainda dados sobre pagamentos de resgate feitos a hackers maliciosos. Trata-se de pagamentos que as empresas acabem por fazer de forma a receber de volta parte dos seus fundos roubados. No total, estes "piratas" devolveram 32,7 milhões de dólares obtidos ilicitamente em protocolos DeFi em 5 situações específicas, tendo recebido um total de 6.445.000 dólares de resgate



A Immunefi foi fundada e é liderada pelo luso-descente Mitchell Amador, atualmente sediado em Lisboa. A Immunefi é a maior e mais amplamente adotada plataforma de recompensas por bugs da chamada web3 e protege mais de 65 mil milhões de dólares de fundos.