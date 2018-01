Pub

A ZEEV foi das primeiras empresas nacionais totalmente dedicadas à mobilidade elétrica, desbravando um território que agora começa a crescer com uma oferta integrada de produtos e serviços. A ligação à Tesla continua, mas não é exclusiva

Se hoje os carros elétricos são uma tendência, no início da década o cenário era bem diferente: a aposta era ténue e poucos construtores automóveis pareciam tentados a centrar atenções nesta tecnologia, mesmo que todos tivessem já muito tempo de pesquisa.

Mas foi nesse contexto que a ZEEV (Zero Emissions Energy & Vehicles) surgiu no mercado nacional, primeiro como uma marca do Grupo Bright Solar, em 2011, e, dois anos mais tarde, como marca autónoma. A juntar ao pouco conhecimento público daquela tecnologia, o ambicionado país da mobilidade elétrica, desejado pelo governo de então, dava um passo atrás devido à crise económica e financeira que travou essa aposta.

A soma desses fatores resultou num clima de desafios, à partida pouco atrativo para o estabelecimento da ZEEV, como recorda João Guerra, diretor de marketing da empresa. Mas a aposta foi sendo lentamente recompensada. "O primeiro desafio foi o do investimento. Uma vez que era um setor e um negócio completamente novos, qualquer expectativa em relação ao retorno era meramente teórico e, por este motivo também, se revelou praticamente impossível ter apoio das instituições financeiras. Era necessário fazer muito com muito pouco."

"Durante os primeiros três anos tivemos o grande desafio de divulgar, promover e dar a conhecer através da experimentação os vários veículos elétricos de duas e quatro rodas, explicando de forma clara e transparente as vantagens e limitações dos mesmos, reduzindo os anseios e receios normalmente associados aos elétricos."

João Guerra destaca esse mesmo trabalho de educação do grande público como uma das bandeiras da ZEEV ao longo dos últimos anos, ajudando a colocar na "ordem do dia os temas da mobilidade elétrica e da sustentabilidade, o que a par do crescimento do número de utilizadores de carros elétricos tem sido um motor de divulgação importante. Os novos clientes já vêm mais informados". Ainda assim, permanecem alguns desafios, como "o preço mais alto comparativamente aos veículos de combustão e uma oferta muito reduzida de modelos nos vários segmentos, havendo mesmo marcas sem oferta de elétricos".

Entre as marcas que povoam o imaginário dos entusiastas da mobilidade elétrica, a Tesla ocupa um espaço de destaque, uma vez que a ousadia dos produtos da marca de Elon Musk ajudaram a desbravar caminhos para outros fabricantes. A ZEEV começou por ser importadora da marca americana para Portugal e isso funcionou como cartão-de-visita da empresa. João Guerra admite que "a Tesla é uma empresa disruptiva e uma love brand, com imensos fãs de todas as idades. O facto de termos sido pioneiros na sua comercialização ajudou a projetar a marca ZEEV e na difusão do projeto elétrico". Mantendo-se a ligação à marca americana, há agora uma "oferta generalizada a todas as outras marcas". Para a empresa "sempre foi importante ter uma visão independente e assegurar a melhor solução para o cliente".