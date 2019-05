We don’t need no education

As universidades portuguesas enfrentam importantes desafios. A par da transformação digital, com as suas fortíssimas implicações em termos de conteúdos programáticos e de metodologias de aprendizagem, assiste-se a uma crescente mobilidade de estudantes e professores, o que torna a concorrência formativa cada vez mais global. Por outro lado, à adaptação constante dos programas para dar resposta às rápidas mutações do mercado de trabalho, junta-se a necessidade de desenvolver human skills, como inteligência emocional e pensamento crítico, que são transversais a todas as áreas científicas, independentemente das hard skills de cada uma.

