Na véspera das eleições para o Parlamento Europeu, não poderia deixar de voltar a falar da Europa.

Respeitando a reserva a que estou obrigado neste dia de reflexão, faço-o, já não para afirmar as minhas convicções sobre as respostas que os desafios europeus exigem, mas para lembrar a responsabilidade que nos cabe como portugueses e europeus de votar nestas eleições. Várias explicações têm sido avançadas para a tendência crescente das taxas de abstenção em todas as eleições, e com maior incidência nas eleições europeias.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia