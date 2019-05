Volvo concede licenças parentais pagas a 80% com igualdade de género

A Volvo lançou uma nova política laboral com vista a promover a igualdade de género. A marca de automóveis vai oferecer aos seus funcionários da região EMEA (Europa, Médio Oriente e África) a licença parental de seis meses com pagamento a 80%, medida que tanto os pais como as mães podem usufruir.

