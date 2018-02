Pub

Companhia regista no terceiro trimestre o melhor resultado das receitas por serviço desde o período homólogo de 2013/2014

A Vodafone Portugal fechou o terceiro trimestre fiscal, findo em dezembro, com receitas totais de 255 milhões de euros, valor que representa uma melhoria de 1,9% face a igual a dezembro de 2016. Já as receitas de serviço da operadora liderada por Mário Vaz registaram no período 236 milhões, mais 3,9% do que em relação ao trimestre homólogo de 2016. O melhor resultado neste período desde o terceiro trimestre do ano fiscal de 2013/2014.

